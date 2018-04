Obispo René Sándigo a favor de controlar redes sociales

El obispo de la Diócesis de Chontales, monseñor René Sándigo, dijo el pasado martes al diario digital Punto Noticioso que había medios de comunicación que denigraban y calumniaban y se mostró a favor del control que pretende aprobar el Ejecutivo, a través de la Asamblea Nacional, sobre las redes sociales.

“No es una cosa nueva ni exclusiva del país, en muchas partes del mundo hay regulaciones de las redes, de los medios, precisamente para que no abusen ni sean portadores de violencia”, dijo el obispo Sándigo.

En América Latina los dos únicos países donde existen esas restricciones a los medios y las redes son Venezuela, de Nicolás Maduro, y Honduras, de Juan Orlando Hernández, reelecto al año pasado bajo serios cuestionamientos.

Monseñor Sándigo también dijo que no se debe creer que el Gobierno pretende censurar las redes. Más bien se mostró conforme con la versión que ha dado el gobierno de Daniel Ortega, que lo que pretende es proteger a las familias y la niñez.

“Yo creo que no podemos creer de que se pretende censurar las redes (sociales), porque además hoy es tan difícil censurar las redes, quizás antes era, para quienes normalmente lo hacían, fácil porque eran solamente a los medios tradicionales: la radio, la televisión, los periódicos, las revistas, pero hoy las redes son abiertas y es difícil que se puedan controlar, pero yo creo que si la intención es controlar la violencia, pues me parece bien, porque las redes sociales y los medios tradicionales juegan un papel importante, sea de la paz, sea de la violencia”, dijo Sándigo.

La posición de Sándigo contrasta con las posiciones del obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, presidente de la Comisión Pastoral de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y de monseñor Abelardo Mata, obispo de la Diócesis de Estelí y vocero de la CEN.

Contrasta también con lo expresado por monseñor Silvio Fonseca, delegado por el cardenal Leopoldo Brenes para participar en las llamadas consultas en la Asamblea Nacional.

La emprende contra los medios de comunicación

“A veces incluso los mismos medios son violentos, te lanzan una noticia sin verificar, calumnian al otro, destruyen la integridad de las otras personas y no hay una aplicación de ley que los censure o castigue porque han sido violentos contra X o Y persona o contra X o Y institución, entonces yo creo que si el objetivo es ese (proteger a la familia), pues me parece bien”, justificó el obispo.

“Alguien que lanza una noticia sin verificar solo por maldad, por venganza o simplemente por imprudencia sin ser corroborada, entonces ahí estamos lanzando a la violencia”, dijo.

Sándigo también criticó a los medios que emiten nota roja y criticó cuando se emiten “noticias fuertes con imágenes dolorosas y no se toma en cuenta que esas imágenes pueden llegar a los niños, entonces ya estamos causando también una cultura belicosa, ojalá que no se interprete por un lado que el objetivo es censurar las redes, repito es muy difícil, pero también que ojalá que quien está promoviendo esto tenga como objetivo mermar la violencia y no el objetivo de controlar”, refirió.

APN rechaza declaraciones

El presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), Gustavo Bermúdez, lamentó las declaraciones del obispo.

“El obispo no entiende el carácter dictatorial que tiene un gobierno como el de Ortega y que además esto me parece que no es la opinión de la iglesia, sino de una persona, porque lo que estamos viendo como asociación de periodistas independientes es que esto es casi parecido a la Ley Contra el Odio que implementó Nicolás Maduro en Venezuela, que tiene más que todo el propósito de silenciar aquellas voces independientes de los medios críticos (en Nicaragua), que a veces tienen que decir cosas que no le gustan a la Iglesia”, dijo Bermúdez.

“Cuando hablamos de un sacerdote que se cuestionan sus acercamientos con el régimen, entonces pues esa puede ser una de las razones de por qué está defendiendo esa iniciativa de Ley”, concluyó Bermúdez.