Muertes maternas en 2016 y 2017 pudieron prevenirse en Nicaragua, según una investigadora nacional

Dos de las principales causas de muertes maternas referidas oficialmente por el Ministerio de Salud (Minsa), como son las hemorragias del embarazo y la hipertensión del embarazo, son fácilmente prevenibles, dice la investigadora, Ana María Pizarro.

Entre el 2016 y el 2 de abril del presente año el mapa de la mortalidad materna publicado por el Minsa en su página oficial, contabilizaba un total de 108 mujeres fallecidas y de las cuales 65 pereció por hemorragias e hipertensión.

Pizarro quien analizó ampliamente los datos oficiales presentados en el mapa del Minsa, explicó que las dos causas son prevenibles, “sobre todo la hipertensión, porque la hipertensión se instala lentamente, no es como un rayo de cielo despejado dice la literatura médica, desde el sexto mes se puede diagnosticar”.

Y demuestra que “la mayor parte se diagnostica tardíamente y van a morir a los hospitales porque la hemorragia y la hipertensión no se pueden tratar en la casa, son dos causas que son prevenibles y deberían tratarse oportunamente”, sobre todo porque a la especialista le llama la atención también que la mayor cantidad de muertes maternas reportadas por el Minsa desde 2016 a la fecha hayan ocurrido en las unidades de salud con 86 muertes maternas.

Pizarro lo calificó como “muy impactante” que reporten por ejemplo que durante el 2016 un 79 por ciento de las muertes ocurrió en unidades de salud y en 2017 ese porcentaje se incrementó a 81 por ciento, lo que a su criterio ese hecho merece un análisis.

“Estos son datos que contrastan totalmente con la historia que Nicaragua tenía donde la mayor cantidad de muertes ocurría en las zonas rurales donde no había acceso (ahora) estamos diciendo que es en las unidades de salud adonde las mujeres llegan”, manifestó la investigadora.

No obstante, Pizarro expresó que estos datos la llevan a pensar en dos posibilidades, una es “que las mujeres sean enviadas muy tardíamente cuando ya las complicaciones no se pueden resolver” y la otra posibilidad podría estar relacionada con denuncias anteriores de las familias de fallecidas por muertes maternas que han indicado que estas “han entrado caminando a las unidades de salud y que han salido muertas”.

Este jueves la ministra de salud, Sonia Castro, se limitó a referir que la información plasmada en el mapa “sirve como pauta de prevención”, así como de acciones que deben seguir junto a la familia, líderes religiosos y autoridades . Castro asegura que desde 2007 han incidido en reducir las muertes maternas, pues antes de ese año se registraban más de cien muertes maternas en Nicaragua.

Falta de auditorías

El problema de acuerdo a lo expresado por la especialista es que no hay auditoría en salud donde se puedan analizar las muertes maternas como debería ser con un comité multidisciplinario y donde haya participación de las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil.

Recordó Pizarro que entre 1991 y 1993 desde la Comisión de lucha contra la mortalidad materna hicieron ese análisis, pero en esa época “teníamos las puertas abiertas para sentarnos, para analizar con cada director de Silais y director de hospitales (y aún así) con muchísimas dificultades logramos analizar las verdaderas razones de las muertes maternas, (pero) eso desapareció desgraciadamente al final del Gobierno Chamorro”.

“Y en este momento donde no hay ningún diálogo no hay ningún espacio de comunicación poder analizar estas muertes es absolutamente imposible”, aseguró Pizarro quien estimó positivo que al menos con el mapa se conozcan algunas cifras en relación a las edades y las posibles causas que provocan las muertes maternas, aunque no contiene la información completa sobre todo el proceso en que las mujeres pierden la vida.

No se justifican muertes en Managua

Otro hecho que destaca Pizarro es que Managua refleje casi la misma cifra de muertes que las ocurridas en el Triángulo Minero, lo cual no se justifica. De acuerdo al mapa de la mortalidad materna publicado por el Minsa desde 2016 a la fecha analizada en el Triángulo Minero fallecieron 12 mujeres, mientras Managua reporta diez muertes.

“Es la primera gran impresión que tengo en el sentido de que estamos hablando que la capital del país donde vive la mitad de la población tenemos 1, 500,000 personas según Pro Nicaragua en 2016, de los cuales si la mitad son mujeres estaríamos diciendo que tenemos una muerte materna cada 62,000 mujeres (…) eso si yo estoy hablando de Managua. Y sí estoy hablando de las Minas que tienen 105,000 habitantes tengo una muerte materna cada 4,300 mujeres, eso es realmente dramático; porque la diferencia que se muera una de cada 4,300 (mujeres) a que se muera una de cada 62,000, te dice que hay una diferencia enorme del riesgo que tienen las mujeres que viven en las zonas rurales”, afirmó Pizarro.

La especialista recordó que en las zonas rurales las mujeres son pobres, “que además no tienen acceso a una educación formal adecuada, no tienen acceso a servicios de salud oportuno mucho menos a la detección de los riesgos que podrían evitar las muertes maternas”.

Caribe sur más afectado

Es de destacar que según el mapa del Minsa durante ese período zonas alejadas como las del Caribe Sur registran mayor cantidad de mujeres fallecidas con 18 , otras catorce murieron en Jinotega y nueve en Bilwi.

A la especialista también le llama la atención que en lo que va del trimestre tres de las fallecidas sean menores de veinte años y nueve de ellas habían muerto en 2017, lo que representó el 19 por ciento.

“Ese es un tema importantísimo porque no se conoce una estrategia nacional para prevenir el embarazo en la adolescencia, educación sexual integral moderna, oportuna, actualizada ( …) no hay un plan nacional para que varones adolescentes eviten los embarazos, porque cada uno está en el sálvese quien pueda de nuestra adolescencia.

El usar la pastilla del día siguiente es el sálvese quien pueda”, dijo Pizarro, quien advirtió que ante la falta de un plan nacional se está promoviendo mayor afectación de la salud de las mujeres adolescentes que no solo están expuestas al contagio del VIH sida sino que también a sufrir todo tipo de cáncer y a las muertes maternas.