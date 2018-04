Pronostican 14 tormentas tropicales y siete huracanes en EE.UU. y el Caribe en 2018

Durante la próxima temporada de huracanes del Atlántico se podrían formar 14 tormentas tropicales; de estas, es probable que siete se conviertan en huracanes y tres alcancen categoría de hasta cinco en la escala Saffir Simpson.

Este pronóstico fue publicado este jueves en el sitio web de la Colorado State University, que toma como referencia sus más de sesenta años de datos históricos que abarcan estudios sobre temperaturas superficiales del mar Atlántico, cambio en la dirección del viento, presión del nivel del mar y el fenómeno de El Niño.

Cabe mencionar que el Centro Nacional de Huracanes no ha dado a conocer sus predicciones respecto a la temporada 2018, la cual inicia el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre, lo que no significa que no se puedan formar fenómenos antes o después de esa fecha, tal como sucedió con el huracán Otto, que afectó la zona sur de Nicaragua en el 2016.

En la publicación de la Colorado State University, se explica que el fenómeno de La Niña se ha debilitado ligeramente en las últimas semanas. y aunque existe la posibilidad de que se desarrolle El Niño a finales de la temporada de huracanes en el Atlántico, “las probabilidades de un desarrollo significativo de El Niño parecen relativamente bajas”, se lee.

En comparación con la temporada de 2017, el equipo de expertos de la Universidad, sostienen que la temporada de 2018 será menor. El año pasado fue devastadora por Harvey, Irma y María, que arrasaron zonas de Estados Unidos y el Caribe.

Pueden volver a azotar Estados Unidos

El pronóstico de la Colorado State University sobre la temporada de huracanes 2018, cuyo autor principal es Phil Klotzbach, investigador científico en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera, también especifica la probabilidad del impacto de los principales huracanes en tierra.

La predicción es que el 63 por ciento de los huracanes que se generen podrían afectar toda la costa de los Estados Unidos; un 39 por ciento afectaría la costa este de ese país, incluida la península de Florida. Asimismo, persiste un 52 por ciento de probabilidades que los huracanes que se formen impacten el Caribe.

Cada año, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), además de su pronóstico sobre el comportamiento de los huracanes, dispone una lista con 21 nombres para designar a los fenómenos. Estos se caracterizan por ser cortos.