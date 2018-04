Presunto femicida “no está loco”, dicen psiquiatras de Medicina Legal

La coartada de la supuesta “amnesia” que dijo padecer el presunto femicida Oscar Alberto Berrios Munguía, acusado de matar a Suyén Massiel González de 21 años , el 4 de diciembre de 2017 en un centro comercial ubicado sobre la carretera a Masaya, fue descartada por tres especialistas en psiquiatría del Instituto de Medicina Legal.

Los forenses psiquiátricos ya habían valorado al procesado por femicidio y habían descartado que padeciera alguna enfermedad o trastorno mental que le impidiera reconocer la ilicitud de sus actos, pero su defensa Arland Huete pidió una nueva valoración, por considerar que habían contradicciones y porque su representado manifestó no recordar los hechos fatídicos.

Estado amnésico falso

“No presenta trastorno o enfermedad mental. La verificación de la amnesia referida por el señor Berríos Munguía carece de elementos probatorios… no presenta síntomas, recuerda muy bien hechos anteriores y posteriores al hecho. No presenta angustia por la falta de memoria que dice tener… poco probable la confirmación de la existencia de tal fenómeno amnésico… ” , puede leerse en los resultados forenses que pronto serán enviados al juzgado correspondiente.

Además, la valoración psiquiátrica dice que “no tiene trastorno o enfermedad mental que le impida orientarse en tiempo, persona y espacio, y que a la hora de cometer el hecho no estaba en estado de inconsciencia.

Reo tranquilo

Oscar Alberto Berrios Munguía, acusado de propinarle cinco disparos por la espalda a su entonces novia Suyén Massiel González, después de una discusión manifestó en un una entrevista con psiquiatras que : “Nunca he intentado quitarme la vida… preocupaciones en si no tengo ninguna, veo a mi niña y a mi familia, tengo la comida, busco que hacer. No tengo ninguna molestia de lo que pasó”, se puede leer en la entrevista.