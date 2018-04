Un hombre mata a su amigo de infancia con un cuchillo que perforó su corazón

En la madrugada de este sábado los gritos de agonía del joven Cristhiam Benavides Montoya de 24 años, quien le pedía a su esposa que le abriera la puerta porque lo habían herido, fueron los últimos de su vida. “Yo estaba en el cuarto cuando escuché que me gritaba “¡Kari, abrime la puerta!”. Yo salí a abrir rápido y él solo me dijo, cerrá la puerta, y en lo que yo voy a cerrar pasó el otro hombre (David Gutiérrez) con un cuchillo corriendo. Pero lo que yo me imaginé es que los venían siguiendo a los dos. Pero él me dijo, fue David”, detalló a los medios de comunicación la joven Karina Chaves, esposa del Cristhiam Benavides.

El hecho se registró a eso de las tres de la madrugada de este sábado en el barrio Alfredo Lazo de la ciudad de Estelí. Se desconocen el móvil del crímen, ya que a la hora del hecho, sólo estaban la víctima Cristhiam Benavidez, con su amigo de infancia David Gutiérrez, de 27 años, con quien salió desde la noche del viernes.Todo indica que ellos estaban a escasos 50 metros de la vivienda de la víctima en una esquina, posiblemente ingiriendo licor, cuando ocurrió el hecho violento.

Benavidez quien convivió junto a su Karina Chávez durante 8 años, con quien procreó a un niño que tiene 3 años, era serigrafista, relató su abuela doña María Julia Blandón, quien describió a su nieto como trabajador, y que no era problemático.

Cuchillo afectó al pulmón y el corazón

El cuchillo perforó el corazón de Cristhiam y también afectó su pulmón. A pesar de que fue llevado en un vehículo particular al hospital San Juan de Dios, no resistió la operación, falleciendo en el mismo quirófano, según la abuela.

El presunto autor David Gutiérrez huyó del lugar, pero ya fue capturado por las autoridades. Su abuela Tomasa Gutiérrez López, dijo estar muy consternada con los hechos, porque ella vio crecer a la víctima, ya que llegaba desde pequeño a su casa, porque eran amigo de su nieto.

David Gutiérrez estuvo en Costa Rica algunos años y regresó en diciembre pasado, pero ya no salía con frecuencia con Cristhiam porque trabajaba, explicó Karina Chávez, quien exigió que se haga justicia.

La policía no ha brindado información oficial sobre este caso, del que ya fue puesta la denuncia, según familiares.

