Hasta ayer el incendio forestal que consume la Reserva Indio Maíz había arrasado con 3,600 hectáreas de bosque, según los puntos de calor de los satélites Modis y VIIRS de la Nasa. Esta es la mayor catástrofe ecológica que ha ocurrido en Nicaragua, señala el ambientalista Jaime Incer Barquero.

“Esta es posiblemente la catástrofe ecológica, más dramática, que Nicaragua experimenta por la magnitud y por tratarse de una selva húmeda tropical, un sistema muy delicado y muy valioso.

Además, porque es una categoría de Reserva de Biósfera de carácter internacional y Nicaragua estaba comprometida a respetar, mantener y conservarla, cosa que nunca hizo”, señala Incer Barquero.

Se calcula que este incendio avanza tres kilómetros por día desde el martes que se originó y que en el sector donde se podía detener es en la Laguna La Barca. Sin embargo, se calcula que en cuatro días y medio llegue hasta esa zona y que esta sería la más afectada, afirman miembros de la Fundación del Río.

No hay agua ni el equipo necesario. “El fuego siempre está. Tratamos de apagar una parte y se logra encender. El problema es que en la parte donde estamos no hay agua. Y tenemos que hacer pozos de uno o dos metros de profundidad y el agua que hay es escasa”, dijo Adonis Coulson, poblador de San Juan del Norte.

Además, los vientos que se producen en esa región del país son de entre 50 y 60 kilómetros por hora. Esto provoca que el siniestro avance con mayor rapidez.

Costa Rica ofrece ayuda

“Estamos monitoreando el incendio”, dijo a LA PRENSA Diego Román, encargado de la Comisión Nacional sobre Incendios Forestales (Conifor) del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica.

Román dice que el foco principal se encuentra a unos 19 kilómetros de la frontera con Costa Rica y dos focos secundarios a unos 15 kilómetros. “El foco principal se mueve hacia el norte por los vientos, pero los dos secundarios sí avanzan hacia Costa Rica”, dijo.

Asegura que ya Costa Rica sufrió el jueves cuando una “pluma de humo” entró a suelo costarricense y afectó un área de aproximadamente 150 kilómetros cuadrados.

Según el funcionario, el Gobierno de Costa Rica ofreció ayuda al de Nicaragua a través de una comunicación por correo entre los ministros del Ambiente de ambos países. “Se ha ofrecido ayuda, pero esta debe seguir los protocolos de la asistencia en emergencias. Es el país afectado quien dice qué necesita y aquí se evalúa en lo que se puede apoyar”, dijo.

Ayuda internacional

El ambientalista Jaime Incer Barquero afirma que la única forma de apagar el incendio sería si el Gobierno de Nicaragua pidiera ayuda internacional a países que tienen helicópteros apagafuegos.

“Bastaría con que el Gobierno de Nicaragua hiciera una petición y estoy seguro que tratándose de un tema de interés mundial nos ayudarían. De otra manera, no veo la forma de combatir ese fuego que se va internando al corazón de Indio Maíz, donde realmente, es difícil penetrar. No se puede apagar con los sencillos métodos casi artesanales con que se dispone para ese tipo de incendios”, afirma.

Trabajan medio tiempo

Actualmente, el Gobierno de Nicaragua decretó Alerta Amarilla y envió a miembros del Ejército de Nicaragua para tratar de sofocar las llamas. Sin embargo, el fuego continúa hacia el suroeste del país.

Según cuentan pobladores de la zona, ellos están trabajando junto con autoridades locales para apagar el incendio, pero solo lo están haciendo durante la mañana porque en la tarde el calor se vuelve asfixiante.

“Salimos a las 4:00 a.m. y regresamos ya a la 1:00 p.m. porque a eso de las 10:00 a.m. el calor se pone muy sofocante. Ya no se puede estar mucho en el sitio. El viento empieza a soplar y el humo es bastante asfixiante. La idea es que no haya muertos. Ya hay algunos que se han quedado atrapados en el centro”, dice Coulson, brigadista voluntario.

Denis Meléndez, facilitador de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo, coincide con Jaime Incer Barquero que este incendio pudo ser provocado por colonos y tomatierras. “No tenemos ninguna duda que es actividad humana la que provocó ese desastre. Tenemos presente que allí han estado personas cotidianamente extrayendo madera. Quienes seguramente tienen que ver con el inicio del incendio”, dijo.

Bomberos ticos a la orden

Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, informó que solicitaron ayuda a las autoridades del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y ellos afirmaron que están dispuestos a ayudar si el Gobierno de Nicaragua solicita oficialmente la ayuda internacional.

“Nosotros preguntamos si tenían equipos aéreos y ellos dijeron que no, pero que estarían listos si el Gobierno de Nicaragua pedía su apoyo. En Costa Rica tienen el personal, equipo y experiencias en incendios. Lo que ellos hacen es que contratan helicópteros privados para (controlar) los incendios forestales”, afirmó Ruiz.