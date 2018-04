Pequeñas y medianas empresas pasan apuros por ventas bajas

A medias. Así están trabajando las micro, pequeñas y medianas empresas del sector textil vestuario del país, mientras que los productores de cuero calzado se las ingenian para mantener los mismos niveles de producción.

Este comportamiento en la demanda de vestuario y calzado de producción nacional refleja la desaceleración que ha registrado el consumo en el país.

En el primer trimestre de este año los resultados de las ventas no han sido alentadores y han reducido el personal a la mitad.

Claudia Ordóñez, presidenta de la Cámara de Textil Vestuario, miembro del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), explica que las empresas que demandan uniformes antes hacían un solo pedido y ahora lo hacen por áreas de trabajo.

“Ha estado bajo en las pymes, esto está a nivel general, en las medianas empresas y grandes con las que trabajamos, tienen dificultades con los pagos, no están haciendo los pagos a tiempo o están comprando la mitad de los pedidos y las pymes que venden en los mercados están reportando lo mismo”, afirmó Ordóñez.

La representante gremial dice que solo el 40 por ciento de las metas establecidas lograron en el primer trimestre del año y que en los dos últimos años han ejecutado un plan de reducción de costo, sacrificando principalmente la mano de obra, calidad de la materia prima y ajuste en los procesos de elaboración para evitar salir del mercado.

“Estamos trabajando con un 50 a 60 por ciento del personal, lamentablemente no hay dinero y antes de dejar de existir tenemos que buscar medidas para paliar esto. Antes poníamos una tela de clase A, ahora estamos poniendo una inferior para mantener los costos, pero no queremos llegar a telas sintéticas”, explica Ordóñez.

Otro de los sectores que han sentido ese enfriamiento en la demanda interna es cuero y calzado. Santos Reyes, presidente de la Cámara Nicaragüense de Cuero Calzado (CNCC), dijo que los dueños de las microempresas son los más afectados, porque están trabajando solo tres días por la reducida demanda.

“Las empresas que están trabajando son las que desarrollan más capital, algunas que están exportando, otras están en alianzas con algunas distribuidoras más grandes”, mencionó Reyes.

Informalidad limita crecimiento

Por su parte Alejandro Delgado, presidente de la Cámara de Cuero y Calzado Nicaragüense (Camcunic), dijo que en el caso de las microempresas el principal obstáculo es la informalidad, porque en temporadas bajas no pueden acceder a contratos con grandes empresas porque no cumplen los requisitos.

“Los que sufren son los más pequeños, porque me he dado cuenta que empresas del Estado, ingenios azucareros están licitando y no hay oferente”, aseveró Delgado.

Propone la alternativa de crear alianzas entre el sector textil vestuario y cuero calzado para hacer un paquete atractivo para las empresas.

“En el país solo hay una empresa que oferta los zapatos y los uniformes. La mayoría de las empresas que licitamos no tenemos la contraparte con los uniformes. Es tiempo de alianzas, para abastecer a estos ingenios y ministerios”, insistió Delgado.

También instó a los dueños de talleres a buscar nuevos mercados dentro del país, ejemplificando que con la nueva carretera a Bluefields se abren oportunidades. “El que se queda en su casa pierde, tenemos que ser más dinámicos en la búsqueda de mercado, para que le golpee menos en temporada baja”, agregó.

Sin el zapato escolar

El sector cuero calzado del país resiente que el Ministerio de Educación haya retirado la licitación para la elaboración de 660,029 pares de zapatos escolares, correspondiente al año escolar en curso.

Más de 800 talleres de zapatos y tenerías estaban a la espera de la contratación para elaborar ese calzado.

Los líderes gremiales de ese sector en reiteradas ocasiones hicieron el llamado a las autoridades del Mined para que se pronunciaran, pero hasta la fecha el Gobierno no ha hecho entrega de ese paquete, que en los dos últimos años les fue entregado a los estudiantes de escasos recursos.