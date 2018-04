Dwayne Johnson: “He llegado a donde estoy con trabajo duro y mucha fe”

Dwayne “The Rock” Johnson es una de las mayores figuras del cine hoy día. Casi todo lo que toca se convierte en oro, pero el musculoso actor mantiene la humildad de quien empezó con siete dólares en el bolsillo al llegar a Hollywood:

Al ser preguntado cómo pasó de ser jugador de fútbol americano en la universidad a convertirse en uno de los nombres más célebres de la lucha libre estadounidense (WWE) para, inmediatamente después, transformarse en todo un icono del cine de acción, contestó entre risas: “Sobre todo, con muchas tonterías”.

“Hay mucho trabajo duro detrás, y también mucha fe, no necesariamente en una religión, sino en saber que cuando estás hundido las cosas van a mejorar. Lógicamente, también mucha suerte”, señaló Johnson, el segundo actor mejor pagado de Hollywood, únicamente por detrás de Mark Wahlberg, según la lista de Forbes.

Nada mal para alguien que a los 14 años fue desahuciado junto a su familia en Honolulu y acabó viviendo en un pequeño motel a las afueras de Nashville (Tennessee), una época en la fue arrestado varias veces por pequeños robos.

Tras el reciente y monumental éxito de “Jumanji” (950 millones de dólares en todo el mundo), cinta con la que demostró que puede mezclar acción y humor a partes iguales, es el turno ahora de “Proyecto Rampage”, que se estrena recientemente

IN 3 DAYS the earth shakes, rattles and rolls. And I run.

RAMPAGE! pic.twitter.com/6z8eKawLdJ

— Dwayne Johnson (@TheRock) 10 de abril de 2018