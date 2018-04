Saturnino Cerrato intentó volver a controlar las Asambleas de Dios

El pastor evangélico militando en política Saturnino Cerrato intentó volver a tomar el control de las Asambleas de Dios en enero pasado, pero su propósito no se le cumplió al oponerse la directiva a que participara en la elección de la presidencia de esa institución evangélica.

El pastor Rafael Arista confirmó las intenciones de Cerrato, quien había sido propuesto por pastores de la institución.

“Lo correcto es que él por escrito haya solicitado a la directiva que se iba a postular, pero no lo hizo”, explicó Arista, actual vicepresidente de las Asambleas de Dios.

¿Le tuvieron miedo?

Por su parte, Cerrato confirmó sus intenciones de volver a presidir la institución que dirigió por veinte años hasta su renuncia en el 2015, para dedicarse a la vida política partidaria.

“Me dispuse ser candidato a petición de muchos pastores de las Asambleas de Dios”, confirmó Cerrato, quien además aclaró que no está dispuesto a renunciar a la vida política debido a que sus intenciones siguen siendo convertirse en presidente de Nicaragua.

“De no haber habido esa indisposición de la directiva nacional o de algunos miembros de la directiva que no le permitieron a la asamblea ejercer su derecho soberano, entonces yo fuera el superintendente; en una sola ronda hubiera ganado”, aseguró Cerrato.

El expresidente de las Asambleas de Dios dijo que entre los directivos que se opusieron que participara como candidato figuran Arista —actual vicepresidente—, Roberto Rojas —secretario general— y el pastor Ovidio Balladares.

“Yo fui por veinte años superintendente de las Asambleas de Dios, ellos compitieron conmigo y nunca me pudieron ganar. Yo sé que al haberse abierto la oportunidad y ellos de nuevo no podrían ser candidatos ganables, porque yo iba ganar de una sola ronda. Me tuvieron miedo, absolutamente, y lo digo con seguridad”, dijo Cerrato.