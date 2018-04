Gobierno ruso hace nuevo intento por “revivir” planta de vacunas Mechnikov

Los gobiernos de Rusia y Nicaragua anunciaron, a mediados de esta semana, su intención de producir medicinas para enfermedades hematológicas e insulina en el Instituto Latinoamericano de Biotecnología “Mechnikov” que construyeron hace año y medio en Managua y que, según información publicada en medios oficialistas, esperan inicie operaciones pronto. El proyecto del Instituto “Mechnikov” fue financiado con 24.5 millones de dólares entre fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y recursos federales rusos. Mechnikov se suma a inversiones fallidas del INSS A finales del mes de octubre de 2017 medios de comunicación de Rusia revelaron que la situación del proyecto de la planta de vacunas estaba “al borde del colapso”, a tal punto que no cumplía con las obligaciones de pago de salarios e impuestos, además de no haber cancelado la deuda con la empresa Constructora Nicaragüense y Asociados (Coniasa), que rehabilitó el antiguo edificio de Laboratorios Ramos para que funcionara “Mechnikov”. La planta de vacunas fue inaugurada el 22 de octubre de 2015 y hasta el momento no ha producido una sola vacuna. El proyecto vio incrementados sus costos en diez millones de dólares, según una investigación de LA PRENSA entre enero y mayo de 2017, lo que habría provocado que el proyecto quedara sin recursos y estancado.Con la llegada a Nicaragua, esta semana, del jefe de la Sección del Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Salud de Rusia, Serguei Kraevoy, las autoridades de ambos países intentan revivir el proyecto de laboratorio “Mechnikov” para lo cual firmaron un convenio con el gobierno nicaragüense sobre la transferencia de eritropoyetina, un medicamento que produciría la planta, según reportaron medios oficialistas, citando a Kraevoy. “Estamos viendo y analizando la posibilidad de transferencia para la producción de insulina en esta empresa”, declaró el funcionario ruso al portal oficialista 19 de Julio. “En esta empresa se puede envasar hasta 30 millones de dosis de vacunas al año (…), aquí también es posible producir no solamente las vacunas y preparados medicinales, cuya lista va a ampliarse, sino también otros medicamentos todavía no estipulados”, declaró el funcionario ruso. La representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Nicaragua, Socorro Gross, dijo a los medios oficialistas que “el instituto y su planta están preparados para una certificación e iniciar su producción en ciclo completo”, sin precisar fechas.