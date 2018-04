Medias Rojas siguen su paso demoledor en Grandes Ligas

El poder de Hanley Ramírez (3) y J.D. Martínez (3) fue notorio con sus cuadrangulares, que fueron pilares en el triunfo de los Medias Rojas de Boston 10-3 sobre los Orioles de Baltimore, en la jornada de este sábado de las Grandes Ligas.

A los vuelacercas de Ramírez y Martínez se unió el bateo productivo de Andrew Benintendi, que empujó tres carreras, y la sólida presentación monticular de Hérctor Vásquez (2-0) permitió dos carreras en cinco entradas con cinco ponches, para llevar a 12-2 el balance de Boston.

Pedro Álvarez (2) dio un jonrón por los Orioles, por quienes perdió Alex Cobb (0-1).

Los que se vieron frenados fueron los Mets de Nueva York, derrotados 5-1 por los Cerveceros de Milwaukee.

Jonrones de Jett Bandy (1) y Jonathan Villar (1) se combinaron con picheo de seis innings de una carrera de Chase Anderson (1-1), para el triunfo de Milwaukee.

IsiahKiner-Falefa (1), Adrián Beltré (1), Ronald Guzmán (1) y Joey Gallo (5) batearon de jonrón, pero fue un sencillo de Guzmán el que le dio la victoria a los Rangers de Texas 6-5 frente a los Astros de Houston en diez entradas.

Yulieski Gurriel (1) dio un vuelacercas por los Astros.

También sacaron la pelota del parque Luis Valbuena (3) y Justin Upton (4), en el triunfo de los Angelinos de Los Ángeles 5-3 sobre los Royals de Kansas City.

Clayton Richards (2-0) se apuntó el triunfo, mientras que el novato Jakob Junis (2-1) fue el derrotado. Mike Moustaka (3) dio un cuadrangular por los Royas, por quienes tuvo día de descanso el nica Cheslor Cuthbert.

El nica Alex Blandino fue suplente y se fue de 2-0 en la derrota de Cincinnati 6-1 ante San Luis.

Blandino jugó el campo corto e hizo una gran jugada a la defensiva en el séptimo, cuando se deslizó a su derecha, recobró la postura e hizo un largo lanzamiento para sacar en primera a José Martínez.

First ball hit his way and Alex Blandino doesn’t flinch. pic.twitter.com/rEcXgxe24q

— Cincinnati Reds (@Reds) 14 de abril de 2018