Nicaragua, base para pretensiones de Rusia, dice politólogo

Para el escritor y politólogo Julio Shiling, autor de Dictaduras y sus paradigmas, la presencia rusa en Latinoamérica tiene un interés expansionista, en ese empeño uno de sus principales aliados es el gobierno del designado presidente Daniel Ortega, que le ha permitido instalar una base satelital con propósitos de espionaje, acceder a convenios de ventas de armas bélicas pesadas, y “entrenamientos” al Ejército y la Policía, instituciones que se han plegado al servicio del partido de gobierno.

En su empeño Rusia ha creado un ambicioso proyecto de comunicación en la región, abriendo medios en español como Rusia Today (RT), la agencia de noticias Sputnik, así como medios gráficos, radiales y portales en internet. Shiling contabiliza 27 en total. Pero más de trescientos proveedores de televisión por cable ofrecen RT como un canal separado para sus suscriptores, y algunos programas se transmiten en otros canales con cobertura nacional e internacional.

Y aunque Rusia no puede competir en el terreno comercial en Latinoamérica con Estados Unidos, ha logrado avanzar en el campo mediático, el interés es vender la idea de Rusia como potencia en ascenso, capaz de establecer su presencia en la región y crear inestabilidad en las narices de Estados Unidos.

¿Cuál es el interés de Rusia en la región?

Es expansionista. (Vladimir) Putin no se ha despojado del alma soviética, él sigue siendo fiel a su entrenamiento comunista y lo que ha hecho, en consecuencia, con otras dictaduras, es adoptar las nuevas medidas para llegar y mantenerse en el poder utilizando un tono menos claro en pronunciamientos ideológicos, pero sin lugar a dudas el interés de la extensión hegemónica de Rusia es el mismo de la (antigua) Unión Soviética, esto coincide con una alianza muy estrecha con Irán, que también ya tiene presencia en América Latina.

Rusia no solo está interesado en tener como aliados los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, Putin ha promovido la creación de medios de comunicación que defienden los intereses rusos en América Latina. Tiene 27 canales, el objetivo es vender a Rusia como una alternativa democrática y desvirtuar la noción de la democracia verdadera. Cuando vemos lo que acaba de pasar en Siria, nos damos cuenta que quien está detrás de todo eso es Rusia, cuando vemos su intento de interferir en elecciones y buscan hacerlo por medio del hackeo es para promover imagen. A esas actividades le están destinando enormes recursos y han sido muy ambiciosos en eso.

La posición geográfica de Nicaragua es privilegiada para el espionaje ruso, por su cercanía con Estados Unidos, y el perfil del régimen nicaragüense se ha mantenido bajo en comparación con la situación crítica que enfrenta Venezuela.

Venezuela les da mala prensa, la proyección internacional depende de la publicidad y los rusos quieren proyectar una buena imagen ante el mundo libre. La imagen es fundamental para eso, y vemos que las veces que Nicolás Maduro se ha acercado a Rusia, Putin lo atiende, pero no quiere darle mucho énfasis a reuniones que tienen, porque le da mala publicidad, sin embargo, con Daniel Ortega no tienen ningún problema porque lamentablemente, a pesar de todos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido sistemáticamente, pues no ha habido ese eco (denuncia internacional) como debiera.

¿Las relaciones del Gobierno de Nicaragua con Rusia podrían afectar las relaciones con Estados Unidos, el principal socio comercial de Nicaragua?

A la administración previa no le importó la rendición de cuentas, su nivel de tolerancia hacia la izquierda radical no tenía límites, al punto de que Cuba hizo campañas que dejan sordos a su propio cuerpo diplomático y tenían información que eso estaba ocurriendo y no hicieron nada, esta nueva administración tiene un enfoque completamente diferente, el problema es que hay personal civil dentro del gobierno que aún responde a intereses de la administración previa. Creo que la salida del ex secretario de Estado, Rex Tillerson, es algo muy favorable. En efecto estuvo boicoteando muchas de las medidas del presidente Trump, con respecto a Cuba, por ejemplo.

Si Estados Unidos dejara de procesar el petróleo de Venezuela, que no lo necesita, ayudaría a quebrar el régimen chavista, sin embargo, no lo hace. Lamentablemente, no hemos llegado al punto todavía donde ninguna administración estadounidense ha estado dispuesta a cruzar ese paso moral que debería de cruzar para decir que no va a negociar con regímenes que atentan contra la seguridad y la paz. Es lo que pasa con el régimen de Nicaragua que es parte del eje del mal en este continente donde fluye el transporte de drogas. Todo lo que hace el régimen de Nicolás Maduro es con la colaboración de Cuba y el régimen sandinista.

Eso va a cambiar porque el presidente Donald Trump se está rodeando de personas como John Bolton, que tiene una clara visión de la amenaza de los regímenes de Rusia, Corea del Norte. La administración ha tenido en las últimas semanas cambios claves que, en mi apreciación, es bastante favorable para identificar claramente la gran amenaza rusa, creo que eso es muy importante y creo que tomará una posición más agresiva con Nicaragua.

¿Cree que Rusia apoya la lucha contra el narcotráfico debido a que imparte cursos a los policías de la región para “combatir” ese flagelo?

No. Todo lo contrario, están facilitando el narcotráfico para que llegue a los Estados Unidos, en todo caso sería para darle el salvoconducto para que pase (la droga). La incorporación de las FARC a la vida política dentro del proceso democrático colombiano, para darte un ejemplo, nos indica que al fin convencieron a los terroristas que hicieran lo que han hecho países como Nicaragua y Venezuela, para que ya no le sigan picando los mosquitos en la selva sino que lo hagan en la ciudad ganando votos, jugando a la democracia para llegar y mantenerse en el poder, que es la forma que han empleado. A Putin le ha ido muy bien, en China igual, que aunque hayan ocho partidos el único que al final va a ganar es el Comunista.

¿Considera que Nicaragua y Venezuela están en la categoría de “Estados criminales” como afirman expertos en temas de seguridad en el hemisferio?

Cuando hablamos de Nicaragua no lo podemos ver como una entidad aislada, a Venezuela como un fenómeno aislado, ni a Bolivia. Nicaragua es parte de una empresa transnacional que opera dentro del crimen organizado como Corea del Norte e Irán. Todos operan con un propósito y el denominador común es que cooperan entre ellos. Si Nicaragua coopera con Rusia es con la venia de Cuba. Hay centenares de empresas de Rusia, China e Irán con el fin de tener presencia en la región, facilitar las acciones de espionaje y el robo de información tecnológica, es una nueva forma de guerra que se conoce como asimétrica, no convencional, y el fin es romper el orden democrático.