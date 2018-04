Cardi B cierra en todo lo alto el Festival de Coachella

El rap de Cardi B, figura emergente de origen dominicano, triunfó el cierre por todo lo alto al Festival de Coachella (EE.UU.), uno de los eventos musicales más importantes del mundo junto al veterano Eminem, acompañado por las leyendas 50 Cent y Dr. Dre.

“Cardi B. Bronx”, se leía con mayúsculas en las gigantescas pantallas del escenario principal de Coachella a las seis de la tarde, una hora temprana para una cantante que, pese a no ser a priori una de las cabezas del cartel, ha irrumpido en el mundo del rap con una fuerza arrolladora.

Su disco debut, Invasion of Privacy, se editó el 6 de abril (y ya es número uno de ventas), pero eso no fue un impedimento para que el público se entregara por completo a una demostración de rap desafiante, lascivo y sin complejos.

Con Chance The Rapper y G-Eazy como invitados y un incansable grupo de baile que se atrevió hasta con malabares y barra americana, Cardi B abordó temas jaleados por sus fans, muy jóvenes en su mayoría, como Be Careful, I Like It o Bodak Yellow.

Y si la rapera latina representa el futuro del rap, junto a otros artistas que participaron en Coachella como Vince Staples o Tyler the Creator.

Después de tres jornadas repletas de conciertos, Coachella regresará del 20 al 22 de abril con su segundo fin de semana, en el que se repetirá exactamente la programación musical de estos días.