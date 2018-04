Alcaldía de Wiwilí insiste en recuperar bienes que entregó administración sandinista

Reyna Esmeralda Hernández Mairena, alcaldesa liberal de Wiwilí, en el departamento de Jinotega, es enfática: “No voy a desistir y voy a continuar con el proceso de recuperar los bienes de la Alcaldía” que la anterior administración orteguista habría cedido, a través de distintas figuras jurídicas, a entidades estatales.

Electa bajo la bandera del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en los comicios municipales de 2017, Hernández comentó que este viernes 13 de abril se enteró que su antecesora, la orteguista Karla Morales, habría vendido un terreno de dos manzanas de extensión al Estado de Nicaragua.

“Se supone que ese terreno es donde está el Rincón Turístico”, señaló Hernández, indicando que “eso lo inscribieron el 2 de febrero, ya estando nosotros en el poder”.

“Ella (Morales) debería de dar la cara para que explique cómo es que vendió algo que no es de ella… hemos revisado todas las actas de las sesiones del Concejo (del período edilicio anterior) y ninguna dice que hayan aprobado vender o traspasar los bienes”, dijo Hernández, agregando que si la venta ocurrió, procederá a demandar al Estado para recuperar el bien.

Según la alcaldesa, “estamos recuperando las escrituras y tenemos a un abogado trabajando en eso, por lo menos (en la administración anterior) se cogieron el Rincón Turístico y otros lugares que tenemos ahí, pero sí pensamos que los vamos a recuperar porque ya estamos haciendo los trámites, buscando (información) en el Registro (Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil en Jinotega)”.

Detenidos

En su intención de recuperar los bienes municipales, Hernández contó que el viernes 13 de abril mandó a tres empleados de la Alcaldía a que cercaran un terreno de la municipalidad en el tercer sector del casco urbano de Wiwilí.

Luis Rodríguez, Mauro Lumbí y Carmelo Mejía fueron a cumplir con la orientación. Pero, al mediodía, cuando ya habían colocado los postes, llegó la Policía y los detuvo, además de arrancar los postes.

“Se los llevaron presos”, relató Hernández, apuntando que varias personas fueron a indagar el motivo del arresto, pero en la delegación municipal de la Policía “solo les dijeron que eran órdenes de arriba, que ellos no podían resolver, pero que esperáramos hasta las cuatro de la tarde”.

A esa hora no los habían liberado, de modo que la alcaldesa, un grupo de concejales, empleados de la Alcaldía y pobladores de Wiwilí, fueron a la Policía a que soltaran a los detenidos y “les dije que en todo caso quien debía estar presa era yo, porque yo ordené que fueran a cercar porque la Ley me lo permite, como alcaldesa del municipio tengo que resguardar los bienes de la comuna”.

“Se hicieron los fuertes, hablé con el jefe de Jinotega (comisionado general Marvin Castro) y para serle sincera me habló muy feo y me cortó el teléfono, pero no nos fuimos hasta que nos dieron a los muchachos a las 10:00 de la noche”, señaló la alcaldesa.