José Evenor Taboada: “Nos sentimos mal pagados” con la venta de Sumedico al INSS

El abogado corporativo José Evenor Taboada, socio de Sumedico, alega que fueron presionados por el INSS para vender el hospital y que al final el Seguro terminó pagando lo que quiso.

Taboada, es el abogado cuya oficina creó y registró la empresa de Wang Jing en Nicaragua. Durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro fue presidente del Banco Central.

Para este trabajo, Taboada habló con LA PRENSA en dos ocasiones. En la primera se negó a decir en cuánto habían vendido el hospital, en la segunda cuando se le presentaron las evidencias reveló que recibieron 14 millones y pico que sumado con lo que recibió e doctor Óscar Flores, llegan a los 15 millones de dólares.

¿En qué contexto se da la venta de Sumedico?

Sumedico se da en un ambiente cuando el Seguro Social decide rehacer su política de atención a los asegurados y en donde para poder ellos brindar esa atención vienen ejerciendo la política de compras de todas las empresas médicas previsionales (EMP) que venían operando desde inicios de los años 90 en el país.

¿Ellos le hicieron una oferta de compra o ustedes fueron a ofrecerle la empresa?

No, esa era una organización. Los dueños de Sumedico eran todos profesionales de la medicina a excepción de mí y mi hermana, los demás son médicos y ellos han vivido de su profesión y no tenían ningún interés ni necesidad por vender, más bien era una empresa que había venido acumulando muchísimas de las utilidades que producía para crear esas edificaciones muy modernas, el equipamiento muy moderno que existe.

Lea además: INSS ordena aumentar aporte de trabajadores y reactiva deducción del 5% a pensionados

¿Cuál era la situación financiera de la empresa?

Esa era una empresa totalmente sana, esa empresa no debía, quizás debía deudas de muy corto plazo con proveedores, la luz, que se yo o el agua, pero es una empresa muy sana no tenía deudas de largo plazo porque como le digo todo el esfuerzo se hizo a través de la reinversión de las utilidades.

¿En cuánto ustedes valoraban su empresa?

Nosotros habíamos valorado la empresa en función de lo que es el flujo, en base al comportamiento histórico y lo que era el multiplicador normal de ese tipo de empresa… y normal en la venta de una empresa en marcha.

¿Cuánto les pagaron doctor?

Pagaron un tercio menos de lo que nosotros considerábamos que era el valor de mercado de la empresa.

¿Y eso en cuánto estaba calculado?

Es información confidencial realmente…

Doctor le vendieron a una institución pública donde hay dinero público de por medio…

Jajajaja hay que preguntarle a ellos (los del INSS), lo que sí le puedo decir es que el precio de venta fue por lo menos un tercio inferior al valor de mercado de esa empresa que no había el interés y la necesidad de los socios por vender y se tuvo que vender para acoplarse a una nueva política y visión que tiene el INSS de cómo debe administrar sus recursos.

Aquí puede leer la retención del primer pago recibido por los socios mayoritarios de Sumedico el 19 de enero de 2017.

¿Cuánto valía cada acción de Sumedico?

Depende del tiempo

¿A cómo se las pagó el INSS?

El INSS yo le he dicho pagó lo que quiso no lo que valían las acciones, si usted quiere sacar esa cuenta usted divida el monto que le han dicho que vale y el número de acciones y le sale fácil.

El 21 de septiembre de 2016 e Consejo Directivo del INSS aprobó comprar el hospital Sumedico en 17 millones de dólares ¿Ustedes recibieron como pago esa cantidad?

(Silencio) Los accionistas que se quedaron al final suscribiendo el acuerdo con ellos, no fue así, fue una cantidad bastante inferior a esa que se repartió entre el 98 por ciento o el 97 por ciento del capital.

¿15 millones de dólares recibieron doctor Taboada?

No, no fueron 15, fueron 14 y tanto…

¿El edificio en cuánto estaba valorado?

No recuerdo y como le repito era un edificio de varios pisos y que estaba recién terminado, un edificio gigantesco de más de 4,000 metros cuadrados, y el equipamiento era nuevo, las salas de operaciones, todo…

¿Qué era lo más caro que ustedes tenían?

Si lo ves desde las perspectivas de activos definitivamente lo más costoso era el edificio, un edificio de muchas plantas y totalmente nuevo, los inmuebles, toda una zona donde estaba construido el inmueble e inmuebles adyacentes para expansión y después el equipo sin embargo, el elemento de los activos no es lo relevante al momento de definir el precio de una empresa sino de nuevo es el flujo esperado de esa actividad y Sumedico tenía muy buena reputación dentro de los asegurados, sentían que ahí recibía un buen servicio y entonces la cantidad de asegurados que eran atendidos en Sumedico era una cantidad bien elevada, eran arriba de los 35 mil asegurados en algún momento.

¿Y entre más asegurados afiliados tenga una EMP más vale?

Claro porque genera más ingresos y el riesgo va disminuyéndose entre la mayor cantidad de asegurados y Sumedico en ese sentido pues era una empresa Muy sana financieramente y rentable.

Pero ustedes tenían un negocio que en el 94 por ciento de sus ingresos dependían de los asegurados del INSS

Totalmente así como depende cualquier hospital de los pacientes que llegan, lo que sucede es que legalmente los asegurados pueden decidir con qué empresa se tratan, no es una potestad del INSS decidirlo.

Doctor aplicamos como 4 fórmulas para evaluar una empresa y en todas Sumedico aparece aplazada en asuntos financieros…

Hay personas que no entienden lo que es valorar una empresa, la prueba ácida es correcta pero no usas eso para comprar una empresa, te repito vos vas ahí, hay un puesto que te vende mangos. La señora tiene ya una clientela, tiene la panita y los mangos, andá decile que le comprar a su negocio o supuesto en los 100 córdobas que valen los magos, te va a decir ve muchachito si yo hago aquí 500 córdobas diarios como voy a vender solamente por lo que vale la pena y los mangos que están ahí.

¿Les pagaron más de lo que valía el edificio?

Sí, ese análisis tendría yo que revisarlo los valores, yo no creo que haya habido un pago superior a lo que valían solo las edificaciones, las instalaciones, los equipos, etcétera verdad no creo, pero de nuevo eso es irrelevante pero esa no era la venta que puede hacer un desarrollador de un reparto en donde a ustedes le venden una casa, no se estaba vendiendo una casa, no se estaba vendiendo un edificio, se estaba vendiendo un negocio en marcha.

¿El INSS los presionó para que les vendieran?

Definitivamente que sí.

¿De qué manera?

Bueno en medio de las negociaciones el INSS retiró casi 10,000 asegurados de la noche a la mañana, se los trasladó al Hospital Militar, el mensaje ahí es si no nos ponemos de acuerdo voy a seguir trasladando los asegurados a otro lado.

¿Eso era por el desacuerdo en el precio?

Claro, ellos querían sencillamente pagar en una forma que consideramos totalmente injusta y no ajustada al valor de la empresa.

¿Ellos querían pagar el edificio nada más?

Sí, ellos pretendían que ese era un negocio de bienes raíces no un negocio en marcha.

¿Ustedes creen que su hospital valía más de 20 millones de dólares?

Si claro que sí.

Hay un estudio que valoraba el hospital en 10.2 millones de dólares

Ese es probablemente el que valoraba el edificio nada más.

¿O sea que el valor de la empresa era el doble de lo que valía solo el activo fijo?

Más del doble, para empezar ese estudio está incorrecto, primero que no toma en cuenta todos los detalles del edificio y el equipamiento, solo el valor del edificio y el equipamiento era superior a eso, pero de todos modos ese no era un negocio de bienes raíces era un negocio en marcha.

Una CPA determinó que el valor de la empresa era de 10.2 millones de dólares

Está totalmente equivocada, según los cálculos nuestros el valor de la empresa era un tercio superior al precio que pudo haber pagado el INSS. Nos sentimos mal pagados, mal pagados, mal pagados, no le digo que la gente no quería vender y tuvieron ellos que agarrar 4 mil, 10 mil asegurados y trasladarlos de la noche a la mañana para dar el mensaje claro: si seguís sin vender te voy a trasladar otros 5 mil y otros 5 mil, cuando te des cuenta tenes cero asegurados.