El mundo creador, dramático y poético de Gloria Elena Espinoza de Tercero

Al tener en mis manos Teatro Reunido de Gloria Elena Espinoza de Tercero siento la magnitud de su mundo creador, dramático, teatral e innovador.

Una escritora que desconstruye textos, desarma, invierte, los deja al revés, los torea, los juega de ceguas, los llena de zipes y duendes, para luego construir otros textos, narrativos o dramáticos, en un juego escritural en laberintos de palabras, en trampas de imágenes, en personajes encerrados o desterrados, llenos de vida o de muerte, exiliados en otros espacios, en otros tiempos, que se pierden en el hoy, en el ayer, en el para siempre.

A veces tenemos la impresión que no existe una línea divisoria entre narrativa y teatro; y de pronto sentimos como nuestra autora cuando quiere noveliza el teatro y cuando se le antoja teatraliza la novela.

Gloria Elena no entiende de pureza de género, ni del análisis materialista de la producción de textos literarios, ni del estructuralismo y el análisis semiótico que nos dice que el lenguaje estructura nuestra propia percepción del mundo.

Me atrevería afirmar que la menos que conoce su obra es ella misma. Somos sus críticos o sus estudiosos los que alumbramos sus obras narrativas y dramáticas, para que ella se asombre de su propia creación. El doctor Jorge Chen la define: “Como una escritora en constante metamorfosis y en perpetua reflexión sobre las condiciones mismas del lenguaje y de la escritura ficcional”.

La novela no es solamente la novela y el teatro es el teatro. Para ella solo son materialidad espiritual del acto de creación, donde la experiencia estética es única, emotiva, poderosa y significativa.

Para ella crear, es decir: sea la luz y la luz es. Crear al igual que Darío, significa con el poema que sea arco triunfal, de estrofas de acero, de estrofas de oro, de estrofas de amor.

Pero debemos de estar claro que —para Gloria Elena— novela y teatro no son una misma melcocha. No es que el teatro es el lazarillo de la novela, ni la novela la celestina del teatro. No nos equivoquemos, si, son un mismo acto de creación, de eso estamos claros, pero cada quien, en su esencia; una en su poética dramática y la otra en su estructura narrativa.

Sus novelas entran a la nueva narrativa centroamericana como textos que juegan con la estructura misma del arte de novelar, donde la voz narrativa, los espacios con sus tiempos dados y matizadas por sus atmósferas, nos llevan otra ficción de la historia contada.

Un ejemplo es su novela Conspiración publicada en el 2007, más que una novela experimental es un laboratorio narrativo. En sus novelas la ciudad de León es una ciudad-personaje, en su teatro no.

En sus novelas develamos una pasión intertextual, donde diferentes y variados textos forman un tejido narrativo intertextual. Sus novelas son collage, murales, tapices, embadurnados con la vida, con los códices éticos, y reverdecidos de esperanza.

La poética en su teatro

En su Teatro Reunido, la poética del personaje es su aporte a la dramaturgia centroamericana, porque sus personajes son encarnados desde una cosmovisión poética.

Los personajes dramáticos concebidos por Gloria Elena no son condenados a la ficción dramática, sino elaborados como seres artísticos, de una producción de sentidos, que produce goce estético en el público. Ella siente sus personajes como parte de la realidad que es el arte y que es parte del todo de la vida.

A como lo conceptualiza Jorge Wagensber en su libro La rebelión de las formas: “El arte es una complejidad de la realidad del mundo. Porque el arte es producto de la observación, la experimentación, que termina en una simulación de la vida”.

Desde Teatro Reunido la autora ha creado una poética del personaje, donde el hecho teatral se ilumina por el enunciado vivencial entre personaje, actor y espectador, y el teatro se convierte en un lugar de múltiples encuentros sociales, culturales y espirituales, cuyas experiencias llueven y se empozan en lo más profundo del ser y de la conciencia del espectador.

Personajes dramáticos

Para Gloria Elena la novela es un acto de pasión. Su teatro es un acto íntimo de fe. Solo su fe de ser mujer, de engendrar, de crear, puede ser progenitora de auroras y crepúsculos de donde nacen sus personajes dramáticos.

El personaje dramático no es cualquier personaje, porque a través del actor cobra vida real en el escenario. El personaje se hace en la gestualidad de una gramática interpretativa, se posesiona en un acto único de vivir, de sentir la catarsis o el exorcismo a través de los aplausos del público.

La primera en descubrir la realización del personaje dramático en su dramaturgia fue Nydia Palacios Vivas. En su trabajo La representación de la mujer en tres dramas de Gloria Elena Espinoza de Tercero (publicado en 2010) concluye que: “sobre todo, la escritora nicaragüense penetra en la fibra más honda del sentimiento humano al concederle voz a la mujer desde su visión del mundo desgarradora e impactante”.

Los personajes de su Teatro Reunido están vividos en imbricados tejidos de retablos intertextuales y estructurados en planos de significantes y símbolos que encuentran una plenitud eficaz entre realidad y ficción, entre cultura y lenguaje, entre drama y sociedad, desde una poética, que es la capacidad única de crear mundos, pero sobre todo la endemoniada virtud de construir personajes.

Con ella he compartido sobre todo sus personajes dramáticos, he visto a una a una Paula Samuel, revolcarse en la desesperación por su yo destruido y fragmentado; a un Pedrarias Dávila, convertirse en un esperpento histórico, humillado y desprovisto de toda grandeza de conquistador, en su tragedia Sangre Atávica; a Espacioso Donaire, lacerado, desnudo de su mundo material y mezquino, muerto vivo en un mundo absurdo y decadente; a un espantapájaros que llora poesía y que desde su corazón de paja canta al verdor de la vida.

Entre sueño y realidad, entre ser y no ser

El mundo conceptual de su teatro posee atmósferas donde crea un cosmos cuyo ámbito es figurativo o desfigurativo de lo fantástico, donde vemos un personaje bíblico como Caín, convertido en un fantasma contemporáneo, o lo bueno y lo malo en el Ángel y don Dinero, y en su mayor expresión un Rubén Darío luchando contra la muerte en su obra Loa al inmortal.

Todos los personajes en un delirio entre sueño y realidad, entre ser y no ser, donde se toca el miedo y se suda el dolor, donde la percepción de la realidad juega con la mente, donde lo real no es real, es tal vez pesadilla, agonía, vacío o soledad.

Otros de sus logros teatrales son las pinturas dramáticas concebidas de música, de luz, de color, de plasticidad, de actuación, que se bifurcan en la vida de los personajes en el tiempo-espacio. Estas atmósferas están amasadas en el juego sarcástico y ambiguo, donde todo es apariencia y lo que no es, es; y lo que es ya no es.

Denuncia de un mundo materialista

Son personajes insatisfechos, hechos de fragmentos de vida, de una sociedad también fragmentada, de pedazos de amor, de desconcierto, de un camino hacia la incertidumbre, donde no queremos abandonar esa visión del mundo tan destructiva, porque eso denuncian los personajes en Teatro Reunido, la denuncia de un mundo materialista, consumista, fragmentado, dualista, sin amor, sin esperanza, y sin vida.

Los personajes de su mundo dramático son personajes crucificados en la propia cruz de su dolor. Personajes que viven su muerte, ahogados en sus recuerdos, en su llanto interior; olvidados, abandonados, huérfanos de la vida en espacios irreales y tiempo de relojes perdidos.

Se deshacen en sus lamentos, en la rabia del asombro, alumbrados por lunas de escorpiones. Personajes espantos que nos espantan.

Estos personajes igual que nosotros están condenados al crimen, al terrorismo, a la guerra, al cambio climático, a la pérdida de una ecología integral, a no tener sombra, ni luz, ni paz, solo vacío, soledad, silencio, confrontados por la muerte, que nos convierte en polvo, en nada, y luego desaparecemos para siempre exiliados hacia el olvido.

*Crítico de teatro

Obra dramática mayor

Teatro reunido, de la dramaturga Gloria Elena Espinoza, es una edición de la Academia Nicaragüense de la Lengua (ANL), publicada en el contexto del noventa aniversario de fundación.

Francisco Arellano Oviedo, director de ANL, destaca este voluminoso libro como novedoso en las letras nicaragüenses, escrito por primera vez por una mujer que ha logrado reunir su obra dramática mayor en un solo tomo, con ocho títulos:

El Espantapájaros, Espinas y sueños, Desesperación, Stradivarius, Noche encantada, Sangre atávica, Loa al inmortal e Imaginarius. Con un estudio introductorio de Wlfried Floeck.

Este libro recientemente fue presentado en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío, como parte de las actividades de la Expo Teatro Centroamérica 2018.