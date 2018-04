Después de un año de la búsqueda sin resultado de su hijo Francisco, Ana María Laguna pudo relatar ante el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Juan Carlos Arce, como tras ocurrido el rapto, la Policía en lugar de investigar el caso intentó responsabilizarla a ella.

Francisco Jirón Laguna, en ese entonces de 18 meses, fue robado el 20 de abril del año pasado, de la hamaca de su casa en la comunidad San Martín de Yaoya, Siuna, Caribe Norte, mientras su madre salió a buscar leña.

Ese día, un jueves, los otros niños del matrimonio Jirón Laguna se fueron a clase, lo que aprovechó la mujer para dormir a Francisco, dejarlo en la hamaca y salir “a recoger una leña”. Laguna dice que había salido unas 200 varas de la casa y cuando regresó y Francisco no estaba.

Lea además: Padre de un niño desaparecido en Siuna: “¿Y a mi hijo por qué no lo busca la Policía?”

Después que Laguna insistió en la denuncia de la pérdida de su hijo, la Policía la mantuvo bajo interrogatorio durante un día en El Chipote.

“Me decían que dijera la verdad, si no, a punto de golpe me iban a sacar la verdad y que si era que había entregado el niño a alguien o se me había matado o si era que andaba con algún querido en el monte, que por andar con el querido había dejado abandonado a mi hijo”, relató.

Además la mujer denunció que los policías la amenazaban con “que por ser desobligada con mis hijos, me iban a quitar mis tres hijos que me habían quedado”.

El abogado del Cenidh criticó el procedimiento empleado por la Policía, para que Laguna asumiera la responsabilidad de la pérdida del menor.

Lea también: Raptan a bebé en comunidad de Siuna

“Es desde todo punto de vista reprochable y que debe dar cabida a que se abra un proceso investigativo, porque a esta familia además del dolor que ya tiene por la pérdida de su hijo, también se les ha revictimizado”, sostuvo el abogado del Cenidh.