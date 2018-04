Un grupo de ciudadanos autoconvocados se reúnen en Camino de Oriente para protestar contra las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que, entre otras medidas, aumenta el aporte de trabajadores y empleadores, achica las futuras pensiones y crea un tributo ilegal a las pensiones del cinco por ciento. Turbas orteguistas y la Juventud Sandinista han llegado a agredir a las personas que llegaron a manifestarse.

Siga aquí minuto a minuto el desarrollo de la protesta pacífica convocados por ciudadanos contra las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

Otro grupo de jóvenes se encuentra protestando en las afueras de la Universidad Centroamericana (UCA). Los manifestantes denuncian que turbas motorizadas están llegando a la zona.

Los manifestantes, que fueron replegados por los antimotines con bombas lacrimógenas, mantienen el plantón sobre la carretera a Masaya.

Un equipo del canal 100% Noticias denuncia que mientras cubrían la manifestación de la Juventud Sandinista, a favor de las reformas al INSS, les robaron una cámara de video.

El fotoreportero de LA PRENSA, Wilmer López, fue agredido mientras daba cobertura al plantón.

Ante la ausencia de las autoridades, jóvenes en las redes sociales han puesto sus carros a disposición para trasladar a quienes estén en Camino de Oriente.

Fuerzas antimotines llegaron a Camino de Oriente para replegar a los manifestantes, quienes continúan con el plantón.

En Matagalpa, los pobladores también salieron a las calles para rechazar el aumento del aporte de empleadores y trabajadores al INSS, así como la disposición de que los jubilados aporten un 5 por ciento de su pensión para cobertura de enfermedades.

Trabajadores de las diferentes instituciones del Estado también se manifestaron en Matagalpa, pero para apoyar las medidas del Gobierno.

La poeta Gioconda Belli dijo, a través de Twitter, que los “pandilleros empoderados por el gobierno amenazando al pueblo que protesta”.

Antes veíamos guerrilleros enfrentando la guardia, hoy vemos pandilleros empoderados por el gobierno amenazando al pueblo que protesta. Este gobierno alienta truhanes y jallanes y los disfraza de sandinistas. Eso no es sandinismo!! Que no te engañen.

Un grupo de manifestantes se encuentra encerrado en locales de la zona y denuncian que turbas de motorizados se encuentran afuera esperando que salgan.

Los jóvenes piden ayuda para salir de la zona porque las turbas orteguistas no se los permiten.

Esta es una nueva transmisión de LA PRENSA desde Camino de Oriente donde la manifestación y la agresión por las fuerzas de choque sandinista aún continúan.

Los jóvenes llevaron pancartas y coreaban mensajes en rechazo a la decisión del Gobierno de Nicaragua.

Los manifestantes continúan con el plantón a pesar de la represión de motorizados y miembros de la JS que han amenazado a pobladores y periodistas con agredirlos.

Monseñor Silvio Báez hizo un llamado al Gobierno de Daniel Ortega a detener “la violencia y represión”de la que están siendo víctimas los manifestamos.

El obispo además se refirió a los grupos violentos que atacan a los manifestantes.

Oficiales de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar, sin embargo, más motorizados y miembros de la JS se ubicaron frente a los jóvenes que autoconvocaron la marcha.

Durante la manifestación, el fotoperiodista Alfredo Zúñiga resultó herido y miembros de la Juventud Sandinista le robaron una cámara que utilizaba para documentar la manifestación.

Varias personas han resultado lesionadas por los enfrentamientos en la marcha autoconvocada.

Miembros de la Juventud Sandinista también llegaron hasta el sector de Camino de Oriente y reprimieron la manifestación.

Una joven, que transmitía la manifestación en vivo a través de su cuenta en Instagram, fue víctima de robo durante la manifestación. En la transmisión se podía escuchar la comunicación por radio que sostenían los motorizados.

Muchachos soy @lamarlasinger96 me prestaron un teléfono, me robaron el mio. Estamos encerrados en la farmacia. Están en frente. Nos golpearon con cadenas, garrotes, en frente de la policía. Los motorizados siguen afuera. Vini la js. Porfa no me llamen al cel no me escriban.

— ƒeɾ (@septimamayor) April 18, 2018