Crimen en el INSS ¡y que siga la fiesta!

Fiesta

Y hubo fiesta. Se comió caviar. Se bebió champagne. Brindis. Derroche. No se escatimó en gastos. Cuando el dinero sale de la bolsa ajena nadie se pone tacaño. En la borrachera de la parranda hicieron negocios entre los amigotes. “Te lo compro. ¿Cuánto” Diez millones. “Te doy 15 millones”. Se repartieron préstamos entre ellos. La fiesta siguió aún cuando comenzó a escasear el dinero de sus perrerías. De repente ya no hay para pagar y entonces, degenerados que son, pasan la factura a “pago de futuro” a los mismos que vienen saqueando desde hace décadas. Ahí paguen ustedes. ¡Y que siga la fiesta!

Garrotazo

Que te peguen un garrotazo ya está mal. Ahora, que el garroteado celebre el garrotazo es de locos. Que te garroteen y que el garroteador te obligue a celebrar el garrotazo, eso es una aberración. Pero mandar a unos garroteados a que apaleen a los otros garroteados que no celebran eso ya es diabólico. Ni a Hitler se le ocurrió. Es contra natura.

Daniel Ortega

Qué va a saber de cotizaciones Daniel Ortega si nunca ha trabajado en su vida. El único trabajo formal que se le conoce fue de periodista de una radio. Trabajó un día. No creo que haya recibido salario. Mucho menos que haya cotizado un centavo. ¿Qué empatía puede tener con un jubilado si nunca trabajó para vivir de lo que vive? Presidente no es un oficio. Nadie va por la vida poniendo “presidente” en los formularios que piden “profesión u oficio”. De Daniel Ortega podrá decirse que fue un revolucionario, que es un líder, que estuvo preso, eso no voy a discutirlo ahora. Lo que sí se puede asegurar es que nunca ha tenido un trabajo por el cual reciba un salario, cotice al seguro y sepa lo que es ir semana a semana depositando parte de su salario con la esperanza de tener algo de qué vivir en la vejez. Mucho menos darse cuenta ahora que hasta la miseria que pensaba recibir será mucho menor porque hay unos vivos que necesitan seguir pagando su fiesta.

Receta cruel

La receta del FMI era cruel: aumentar la edad para la jubilación y aumentar la cantidad de semanas cotizadas, limitar las pensiones reducidas y ordenar la administración del INSS, entre otras. Lo de Ortega resultó peor. La receta del FMI es un paseo por el parque si se le compara la con la de Ortega, que comprende sangrar más el salario de los trabajadores y a las empresas, impuesto a las míseras pensiones de quienes ya las tienen y confiscaciones brutales a las pensiones de los futuros jubilados. Y por supuesto, se les olvidó lo de “ordenar el despilfarro en la administración del INSS”. Este es otro de esos casos donde el alumno supera al maestro.

Robo de futuro

Lo más criminal de esta reforma no es ni el aumento en la cotizaciones ni el impuesto a las pensiones, que ya son bastante malas, sino la nueva fórmula para calcular las pensiones que es prácticamente un robo a futuro de todo lo que por derecho teníamos que recibir. El experto en Seguridad Social Manuel Ruiz lo explica así: si una persona que ha cotizado disciplinadamente durante 15 años oficializa su jubilación el sábado 30 de junio, recibirá como pensión el 62.5 por ciento de su salario. Si esa misma persona formaliza su pensión al día siguiente, cuando ya entran en vigencia las reformas, recibirá como pensión solo el 43.2 por ciento. En otras palabras, nos están robando desde ya a todos en el futuro.

Criminales

Llegamos hasta aquí porque ha habido un manejo criminal del dinero del INSS. Saquearon el Seguro Social. Se dieron la gran fiesta. Hicieron grandes negociados y quieren seguir haciéndolos. Sacarle más sangre a quienes ya tienen en puro cacaste. Estamos ante un hecho criminal que nos castiga a todos, indiferentes, opositores y orteguistas. El mismo motorizado que golpea al anciano o joven que protesta está siendo a su vez robado por quienes cobardemente lo mandan a golpear. Aquí varios deberían estar en la cárcel por estos crímenes. Lo malo es que quienes deben estar presos por el daño que han hecho y siguen haciendo son los mismos que ahora están tomando las decisiones sobre quiénes deben pagar la resaca de la parranda que se han dado con el INSS.