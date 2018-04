Falta de unidad de sector privado en reforma a INSS pasará factura a mipymes

Aunque fueron las principales ausentes en la mesa de negociación, donde solo participaron el Gobierno, representantes de la gran empresa y sindicatos sandinistas, las micro, pequeñas y medianas empresas serán las que sufrirán el mayor golpe que implicará el paquete de reforma al Seguro Social que se oficializó ayer con la publicación del decreto 03-2018 en La Gaceta, Diario Oficial del Estado.

Y es que aunque las mipymes representan el 86 por ciento del total de empresas que contribuyen al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), sus principales representantes no fueron invitados a ninguna de las cuatro reuniones donde se estaban “cocinando” las drásticas medidas recaudatorias que anunció el pasado lunes el presidente ejecutivo de dicha entidad, Roberto López. Este señaló que a esas reuniones había asistido el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), pese a que este representa principalmente al gran capital y no había tenido ningún contacto con representantes de las mipymes para abordar el tema.

Representantes de las mipymes coinciden en que esta decisión unilateral en las medidas del INSS es un fuerte llamado para que el sector privado se una y no se trabaje como se ha hecho en los últimos años. “Los pequeños y medianos por un lado y los grandes por el otro”, consideró el presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), Leonardo Torres.

El líder gremial, que representa a 18,500 mipymes, admitió que pese a que desde hace varios meses se venía hablando públicamente de una reforma a la Seguridad Social, nunca fueron llamados por el Gobierno a negociar y tampoco por el Cosep, que es el único gremio del sector privado con el que el Gobierno negoció esta reforma.

“A medida que haya unidad en el sector privado y el sector privado se presente como único (unificado) tiene más posibilidades de negociación, pero ellos (el Cosep) han estado negociando solos, entonces los costos son más graves”, señaló Torres.

El jueves de la semana pasada Conimipyme le envió al Gobierno un paquete de propuesta de ajuste al Seguro Social, donde además pidieron un tratamiento especial dado a que no se les podía imponer la misma carga que a la gran empresa, pero el Gobierno al final no tomó en cuenta ninguna de sus peticiones.

“Siempre la tónica ha sido que el Cosep negocia por su parte, en diferentes propuestas, nosotros los hemos invitado (al Cosep) a que nos sentemos y que hagamos una posición en conjunto, pero no se ha podido y no entiendo por qué, porque este no es protagonismo de nadie, este es un problema sectorial, el Gobierno habla de que las mipymes son las más afectadas en estos temas, pero no escuchan. Es arrecho estar interactuando de forma independiente”, manifestó Torres.

Además insistió que en las mesas de trabajo de diálogo y consenso que han venido promoviendo el sector privado, el Gobierno y trabajadores, también debe existir la participación de la pequeña empresa, por ser los principales generadores de empleo.

Hasta 2017, el INSS registró a 35,055 empresas, de la cuales 30,384 son pequeñas empresas; 3,506 son medianas y 1,165 grandes. En el caso de los trabajadores afiliados al Seguro Social, las pequeñas empresas tienen 288,873 trabajadores; mientras que las medianas 148,274; y las grandes 476,650.

“El Gobierno por su lado pensó que solo negociar con el Cosep era suficiente, cuando no es así (…), por eso debe de permanecer el diálogo no bilateral, sino un diálogo más representativo, de a quienes les chima más el zapato opinen o se escuche la propuesta, no se están escuchando las propuesta de los afectados, voy a pedir una reunión a José Adán (Aguerri, presidente de Cosep) para ir en la búsqueda de la unión, al menos en estos temas coyunturales”, aseveró Torres.

Alejandro Delgado, presidente de la Cámara de Cuero Calzado Nicaragüense (Camcunic), secunda a Torres en que se debe presentar una propuesta unificada por parte del sector privado. “Cuando estamos dispersas las organizaciones grandes y pequeñas, no hay un consenso, y en este momento ese problema es gravísimo… deberíamos ir unidos, para que el Gobierno sepa que el sector privado está unido y no romper el consenso”, agregó.

Delgado afirmó que el precio de romper el modelo de consenso radica en el desbalance de los acuerdos a los que se llegan.

Ante la falta de llamado del Gobierno a las mipymes, en algunas negociaciones estas han tenido que canalizar algunas de sus propuestas a través del Cosep o bien integrarse a algunas de las cámaras de estas para poder tener incidencia.

A su vez, Delgado resintió que desde hace dos años la atención del Gobierno a las pymes se ha reducido. “No hay seguimiento, sí sé que hay reuniones en el Banco Central, pero no hay tanta representatividad como antes que llevaban todos los problemas, que era de una manera directa de comunicación al presidente de la República a través del comandante (Bayardo) Arce”, dijo.

En cuanto al impacto que generará a las mipymes las medidas que tomó el Gobierno en la Seguridad Social, Delgado y Torres coinciden en que se reflejará en el crecimiento de los afiliados y el recorte de personal.

“Va a haber algunos despidos en algunas pymes y si no hay despidos, creo que se van a parar las contrataciones, acordate que el mayor crecimiento que han tenido ha sido por la pequeña y mediana empresa en el mayor aporte de los colaboradores afiliados al INSS”, agregó Delgado.

Tampoco trabajadores

Por su parte el sindicalista Nilo Salazar, dirigente de la Confederación General de Trabajadores independiente (CGT-i) expresó que esto fue un golpe, y que ahora no habrá nada que celebrar el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador.

“Nosotros que no fuimos convocados ni participamos en la elaboración de esa reforma y tampoco la respaldamos, porque para nosotros tocar el tema del INSS es tocarlo a profundidad, no se trata de poner un parche, pero ellos solo quieren ser recaudadores”, dijo Salazar.