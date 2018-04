¿Por qué Selena Gomez es una mujer polivalente?

La antigua chica Disney comenzó a trabajar a los siete años, es un icono entre la juventud y ahora presta su imagen a la alemana Puma, con el compromiso de participar en el diseño de futuros proyectos para la marca deportiva.

La fabricante mundial de artículos deportivos explicó, mediante un comunicado, que será una asociación “a largo plazo”, una colaboración por la que la cantante y actriz se muestra “emocionada” y con deseos de aportar diseños de “productos especiales”, junto a los responsables de la firma.

Para Selena no es su primera participación en el diseño, pero en este caso, lo esencial, según indica la texana, incide en el concepto de “fuerza” que ha aplicado a su propia vida.

Ese espíritu de lucha es el que Gómez pretende transmitir a la marca europea, quienes afirman que ven en Selena “la compañera perfecta porque no tiene miedo de los desafíos del mundo”.

“La lucha y perseverancia de la joven supone una poderosa influencia sobre las mujeres, por su integridad, su empuje y su determinación hacia el éxito”, ha comentado sobre el tema Adam Petrick, director global de Marca y Marketing de Puma Comunicación.

Una apuesta más de esta empresa que en los últimos años, que ha mostrado sus productos a través de “celebrities” como Kylie Jenner, Cara Delevigne o Rihanna.

Diseñadora de bolsos

La estadounidense se lanzó, además, al diseño de su propia línea de bolsos en colaboración con la marca neoyorquina “Coach” con sede en la “fashionista” Manhattan, y por la que se ha embolsado más de 10 millones de dólares.

El accesorio recibe el nombre de “Selena Grace” y no irá solo, puesto que le acompañarán otros pequeños accesorios como colgantes, “charms” para el bolso y las carteras “Selena Wristlet”.

A pesar de su alto precio, 395 dólares, se ha convertido en el producto estrella y las previsiones son que se agote pronto. Existe en tres colores, picota, blanco y rojo. Asimismo, son dos los materiales utilizados para su fabricación, el ante y la piel.

La artista ha trabajado junto a Stuart Vevers, director creativo de la marca, quien afirma que trabajar junto a Gomez fue “muy divertido” y que disfrutó mucho “diseñando artículos tan frescos y femeninos como ella”.

La joven ha querido plasmar su personalidad y dejar huella en el diseño, matiz que ha conseguido con un detalle muy especial.

En la base del bolso se encuentra serigrafiada una frase personalizada que dice: “Love yourself first” (Primero ámate a ti mismo), que además lleva tatuada la texana. Pero el elemento más especial es el mensaje que lleva cosido por dentro: “To be you is to be strong” (Ser tú es ser fuerte).

Después del éxito de esta primera colaboración viene una segunda para la temporada de otoño-invierno de 2018, en la que Gomez y Vevers crearan una colección “ready to wear”, junto con los accesorios de la polivalente Selena y también incluirá ropa de abrigo.

Según la revista estadounidense “BAZAAR”, la joven afirma que “tener la oportunidad de crear mi propia colección con Stuart ha sido un proceso muy divertido y no puedo esperar a que todo el mundo vea en lo que hemos estado trabajando en los últimos meses”.

Reina de Instagram

Además de convertir al bolso “Grace” en producto estrella, Gomez es auténtica reina de la red social Instagram. Tiene 135 millones de seguidores en esta aplicación de fotografía, pero la cosa no se queda ahí.

En el top 10 de las fotos con más “likes” (me gusta) de la comunidad, la texana es la que más veces aparece, ocupando un total de cinco posiciones, es decir, la mitad de las fotos más ‘likeadas’ son suyas, sin embargo no ocupa la “pole”.

Fue durante un tiempo la primera pero Beyoncé (“Queen B”), le quitó el puesto con la fotografía en la que anunciaba su segundo embarazo, alcanzando la friolera de 11 millones de “likes”, y a esta le acaba de quitar el puesto la reciente madre, Kylie Jenner.

Jenner, una de las mujeres del clan Kardashian, ha publicado el primer selfi en el que aparece su hija, llegando a los 14 millones de “likes”. Selena, antigua chica Disney, se encuentra en el tercer lugar, con una foto de ella y su antigua pareja, The Weeknd, y sus 8 millones de “likes”.

Entre las cuentas con más seguidores también se encuentran el futbolista de la liga española, Cristiano Ronaldo (122 millones de “followers”), la cantante Ariana Grande (118 millones) y Beyoncé y Kim Kardashian con 113 y 109 millones respectivamente.

Embajadora solidaria

Selena se convirtió en embajadora de UNICEF en 2009 convirtiéndose en la representante más joven en EE.UU., con tan solo 17 años.

“En su primera misión de campo para la ONG viajó hasta Ghana para ser testigo del trabajo que se realiza para conseguir los víveres básicos que los niños necesitan para sobrevivir, como agua potable, comida, educación y medicina”, afirma el fondo para la infancia en su web.

Con tan solo un cuarto de siglo de via, la de Texas ha llevado a cabo muchas tareas e iniciativas como embajadora. Una de ellas es la campaña C.A.N. (Charity, Action, Now!, “Beneficiencia, Acción, Ahora!”),en la que la artista anima a los jóvenes a que tomen parte de acción y ayuden a los niños más necesitados alrededor del mundo.

Igualmente, ha colaborado en otros proyectos benéficos, como “Tap Project”, que consistía en que los comercios cobraran por el agua del grifo, que normalmente daban gratis, para recaudar un dinero y conseguir con él agua potable para llevar a áreas dónde es muy difícil conseguirla.

También participó en otra acción para intentar eliminar o reducir el Tétanos Materno y Neonatal (TMN) en la isla de Haití, uno de los países más pobres del mundo.