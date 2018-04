Influencers nicas no se pronuncian sobre protestas contra reformas al INSS

Desde que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) anunció este lunes las reformas que aumentan la cuota de los trabajadores y las empresas y crea un impuesto del cinco por ciento a los jubilados, los nicaragüenses han salido a protestar en rechazo a las medidas.

Varios ciudadanos han resultado heridos y se han registrado robos de teléfonos, cámaras, entre otras pertenencias, por parte de las las turbas de la Juventud Sandinista (JS).

A través de las redes sociales se ha demostrado la indignación de la población, pero además los ciudadanos se preguntan por qué las llamadas figuras públicas no se han pronunciado respecto a la violencia.

Hasta el momento pocos “influencers” han escrito sobre la situación del país.

Una de las más criticadas en las redes sociales es Xiomara Blandino, quien en junio de 2013 se presentó a las afueras del Instituto de Seguridad Social (INSS) donde un grupo de ancianos mantenía en en demanda de pensiones reducidas. “Que pase el agua, que pase el agua”, gritaba en ese entonces en señal de protesta. Hasta el momento Blandino no se ha pronunciado y su página verificada en Facebook de Figura Pública, que tiene 290,820 me gusta, está cerrada temporalmente.

Otros que no se han pronunciado al respecto son el comediante José Ramón Quintanilla, conocido popularmente como JR; la diseñadora de modas Shantall Lacayo; algunas bandas de rock nacional y los presentadores de televisión de los canales oficialistas.

Adriana Paniagua, Miss Nicaragua 2018, publicó un mensaje en su historia de Instagram que dice: “Me duele lo que está pasando en nuestro país. Esta situación que afecta todos los ciudadanos, seamos trabajadores, empresario o gobierno por igual. El papa Francisco dice que no nos cansemos nunca de buscar el diálogo. No hay ninguna causa que justifique la violencia. Aprendamos a respectar nuestras diferencias y amarnos más como nicaragüenses”.

Sin embargo algunas figuras públicas del país han opinado al respecto como Marina Jacoby, Miss Nicaragua 2016, quien expresó que le duele todo lo que está pasando en Nicaragua e invitó al Gobierno a dialogar.

Por su parte la presentadora de televisión Valeria Sánchez dijo “mucha fuerza para todos hoy. Estoy en contra de cualquier agresión. La violencia solo trae más violencia”.

Siento todo. Tanta violencia no solo física sino a nuestros derechos. No pido nada fuera de lo normal. Solo quiero poderme expresar. Aunque eso no solucione el problema. Solo quiero expresarme sin miedo. Salir a marchar sin que me agredan. Eso es todo.

— Hamburguesa Feliz (@ValeSanchezH) 19 de abril de 2018