Gobierno sandinista responde con turbas a protestas ciudadanas por reformas al INSS

El asedio y golpizas perpetrados por las turbas de la Juventud Sandinista (JS), motorizados desplegados por el Gobierno y antimotines no impidieron que centenares de personas se mantuvieran por más de dos horas en un plantón en Camino de Oriente, sobre la Carretera a Masaya, en rechazo a las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), anunciadas este lunes por el gobierno del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega.

La violencia estuvo presente desde el inicio de la manifestación y se mantuvo hasta el cierre de la misma, con al menos una docena de personas heridas, daños a la propiedad privada y robo, incluso, de una cámara de video y otra fotográfica por parte de las turbas de la Juventud Sandinista y pandilla de motorizados, que llegaron armados de tubos y garrotes.

Mientras que el grupo que está en contra de la reforma al INSS, que incrementa la cuota patronal y laboral, y además trae una nueva cotización para los jubilados a partir del 1 de julio, llegó por sus propios medios, las fuerzas de choque del gobierno sandinista fueron llevadas en buses rusos y camionetas doble cabina.

Agresión a manifestantes y medios de comunicación

Los fotorreporteros Alfredo Zúniga, Carlos Herrera, Wilmer López y Néstor Arce fueron agredidos. A Zúniga además le robaron una cámara fotográfica, igual que al camarógrafo de 100% Noticias.

Asimismo, las fuerzas de choque agredieron a Ana Quirós, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas); a José Borge, ya jubilado; y a Adrián Meza, en presencia de agentes policiales.

Mientras la Juventud Sandinista contó con parlantes para ambientar con música su agresión, las personas que protestaron contra la reforma al INSS entonaron a capela canciones nicaragüenses, contagiando a miles de conductores que circulaban por la Carretera a Masaya al atardecer y estos en respuesta terminaban sonando sus bocinas como una forma de apoyo.

Estudiantes agredidos en la UCA

Estudiantes universitarios de la Universidad Centroamericana (UCA), la Universidad Americana (UAM), de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), así como pobladores que llegaron a respaldar a los estudiantes que rechazan la reforma del Seguro Social resultaron agredidos anoche en las afueras de la UCA por las fuerzas de choque del orteguismo, en presencia de la Policía Nacional.

“Ortega está demostrando su miedo, su miedo a perder las calles, a perder el control, aquí está pintado el dictador, un dictador que está con miedo de los estudiantes”, aseguró Denis Espinosa, estudiante de la UNAN-Managua.

Espinosa dijo que pese a las agresiones y acoso de las fuerzas de choque del oficialismo, los estudiantes continuarán en las calles.

Con lágrimas, la estudiante de Derecho de la UCA, Marbelli Gutiérrez, dijo sentirse indignada por el atropello del gobierno de Ortega al derecho de protesta.

“Los estudiantes no vamos a abandonar las calles, vamos a estar en las calles, no vamos a tener miedo, porque esta reforma al Seguro Social es injusta, es una acción deshonesta que nos afecta a todos y no importa que nos agreda Ortega, acá vamos a estar en las calles”, dijo la estudiante, sosteniendo la bandera azul y blanco de Nicaragua.

Turbas agreden con garrotes y piedras

A eso de las 8:00 p.m., mientras los estudiantes, de forma pacífica, gritaban consignas como: “Daniel, dictador, Sandino se avergüenza”, las turbas orteguistas se enfurecieron agrediendo con garrotes y piedras a los estudiantes que se refugiaron en las instalaciones de la UCA.

A pesar de que el personal de seguridad pudo garantizar el acceso de los estudiantes agredidos, algunos de estos resultaron lesionados por las pedradas y garrotazos de las turbas orteguistas.

La agresión contra los estudiantes se dio en presencia de efectivos de la Policía Nacional, que no hicieron ningún intento por evitar la violencia de los grupos de choque del orteguismo.

Embajadora de EE.UU. se pronuncia

La embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, hizo un llamado a la calma y que se respete la labor de los medios de comunicación y el derecho de los ciudadanos a manifestarse.

“Preocupada por la violencia. Llamamos a la calma y que las fuerzas del orden respeten a los medios de comunicación y los derechos de los manifestantes”, se pronunció la diplomática en su cuenta oficial de Twitter.