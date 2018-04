Muere el DJ Avicii a los 28 años

El artista, DJ y productor musical Tim Bergling, conocido como Avicii , fue encontrado muerto. La noticia fue confirmada por su representante, según informó el portal TMZ.

Studiomode Una publicación compartida de Avicii (@avicii) el 26 Mar, 2018 a las 2:37 PDT

“Con profunda pena anunciamos la muerte de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Fue encontrado sin vida en Mascate, la capital portuaria de Omán, al suroeste de Asia, este viernes 20 de abril por la tarde. La familia está devastada y piden a todos que por favor se respete su privacidad en esta época difícil. No se harán más declaraciones”.

Bergling nació en Estocolmo, Suecia el 8 de septiembre de 1989. Fue el creador de algunos éxitos como Levels, Wake Me Up, Hey Brother, Addicted to You, Broken Arrows o For a Better Day. Había anunciado su retiro de los escenarios en 2016, por motivos de salud, según dijo. Sin embargo, 17 meses después, volvió al ruedo con nueva música, más pop, más brillante y tan optimista como bailable, de la mano de un EP de seis temas que llamó AVICI (01) y del que participaron Rita Ora, AlunaGeorge, Billy Raffoul, Vargas & Lagola y Sandro Cavazza.

El dj sueco era uno de los músicos de electrónica más populares en el mundo,