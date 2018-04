Por tercer día consecutivo, grupos de ciudadanos se han reunido en diferentes puntos del país para protestar en contra de las reformas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que aumentará el aporte de trabajadores y empleadores, achicará las futuras pensiones y creará un tributo ilegal a las pensiones del cinco por ciento, entre otras, como medidas para salvar de la quiebra dicha entidad.

Siga aquí, minuto a minuto, el desarrollo de las protestas de este viernes, que ya cobraron la vida de tres personas en Managua y Tipitapa. También ha dejado a decenas de heridos por todo el país.

Fuerza. Monimbó, en Masaya, era hasta anoche uno de los sitios donde los antimotines no lograban replegar a los pobladores que marcharon contra las reformas al Seguro Social. Como en Monimbó, en diferentes municipios del país, los jóvenes fueron los principales protagonistas: se rebelaron.

Excusa. Sin embargo, maestros consultados por este Diario aseguraron que se trata de una estrategia del Mined para concentrar a los maestros en las escuelas base y obligarlos a que participen en las contramarchas

Clases. El Ministerio de Educación (Mined) suspendió este viernes las clases en todos los colegios públicos del país, bajo la excusa de que adelantó el Tercer Encuentro Pedagógico de Interaprendizaje (EPI), que estaba programado para el próximo 27 de abril según el Calendario Escolar.

Línea de fuego. En el sector de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), donde este jueves según el reporte oficial murieron dos personas, todavía se mantienen antimotines.

Los alrededores de la Upoli amanecen llenos de antimotines y en su vía principal con restos de llantas quemadas @laprensa pic.twitter.com/B3j2bD1AD8 — Roy Moncada (@moncadaroy) 20 de abril de 2018

Así es el día después del fuerte enfrentamiento entre antimotines y estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y de la Universidad Centroamericana (UCA) en la Avenida Universitaria.

Así amanece la Avenida Universitaria tras el enfrentamiento que mantuvieron todo el día estudiantes y antimotines @laprensa pic.twitter.com/hZaQKTxGia — Roy Moncada (@moncadaroy) 20 de abril de 2018

“Por odio”. En una declaración completamente inusual, pasadas las 11:00 de la noche y a través de los medios del Gobierno, la vicepresidenta designada por el poder electoral Rosario Murillo calificó las muertes ocurridas este jueves como “crímenes de odio”. Murillo, además, señaló que Nicaragua está siendo mancillada por malos hijos, gente mezquina y de alma pequeña “que no reparan en nada, no piensan en nada y no consideran a nadie”. Las criticas en las redes no se hicieron esperar, debido a que sus palabras, según los usuarios, demuestran lo contrario a lo que ocurre en el país.