Rosario Murillo sube tono de insultos por protestas

Mientras pobladores de diferentes sectores de Managua todavía se mantenían en las calles el jueves pasado, sonando cacerolas o quemaban imágenes de la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, la vicepresidenta designada denunció “crímenes de odio” y llamó “vampiros que reclaman sangre” a los manifestantes que rechazan las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Era la segunda comparecencia de Murillo en un día que terminó con la muerte de tres personas en medios de los enfrentamientos entre estudiantes universitarios, que critican las reformas al Seguro, y policías, los cuales se produjeron horas después que la propia vicepresidenta calificó a los inconformes como minúsculos grupos y tóxicos.

La noche de este jueves, Murillo subió el tono. Los llamó “vampiros”, “almas mezquinas”, “seres mediocres”, entre otros descalificativos. Para ella, son criminales los estudiantes que se han refugiado en los recintos universitarios, para protegerse de las bombas lacrimógenas y las balas de goma que dispara contra ellos la Policía antidisturbios.

Los dos muertos que reportó Murillo, un policía y un estudiante, se los atribuye a los mismos estudiantes, mientras que los muertos que dejó la Policía los considera fabricados.

La primera dama también se tapa los oídos ante los llamados de funcionarios extranjeros y organizaciones nacionales a detener la represión policial a civiles.

El administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Mark Green, expresó en Twitter su condena a la violencia contra ciudadanos y periodista en Nicaragua. Hizo un llamado al respeto y la dignidad de los nicaragüenses y a levantar la censura contra los medios de comunicación.

I condemn the unprovoked violence in #Nicaragua against civil-society members & journalists. I call for the respect of #HumanRights & dignity of the people of Nicaragua, and for the Ortega regime to lift its censure against media outlets. https://t.co/gzxsmqINju

— Mark Green (@USAIDMarkGreen) 19 de abril de 2018