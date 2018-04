Jóvenes estudiantes de medicina, que provienen de distintas universidades y se encuentran este viernes en la Catedral de Managua, brindando asistencia humanitaria, alimentos y agua a los estudiantes que resulten afectados durante las protestas contra las reformas a la seguridad social, piden al gobierno y a la Policía Nacional que no los repriman.

“Nosotros cómo jóvenes estamos dando asistencia médica, no estamos usando agresión, no estamos tirando bomba y por favor,llamamos al gobierno y a la Policía que no nos disparen, nosotros no venimos con la intención de agredir a nadie nuestra intención es ayudar asistiendo a quien sea, incluso a policías que resulten afectados”, dijo el joven Christopher Granera, estudiante de medicina.

Mariana García, otra de las estudiantes de medicina, clamó al gobierno dejarlos asistir a los jóvenes “de cualquier bando” que resulten afectados. “Aquí nosotros venimos asistir (médicamente). Somos jóvenes sin fines políticos”, aseguró la joven.

Las autoridades eclesiales de Catedral de Managua abrieron las puertas de la Iglesia para que los jóvenes puedan brindar asistencia a los “muchachos que resulten afectados por la represión”, explicó monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua.

Las protestas de jóvenes estudiantes y pobladores que rechazan las reformas al Seguro Social, tienen cuatro días, y además de Managua, se han extendido en varios departamentos de Nicaragua.