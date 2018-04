Maritza Rivas deja Canal 8 y Frida Montes se va del Canal 2 para apoyar a los nicaragüenses

El 13 de abril la presentadora de TV, Maritza Rivas, se unió al nuevo panel de Estudio TN8, donde abordan temas diversos de coyuntura global. En ese mismo día Rivas dijo en sus redes sociales que extrañaba estar en la televisión y que estaba feliz con esta nueva oportunidad.

Sin embargo el 21 de abril Maritza Rivas publicó un nuevo mensaje en Twitter que dice que su corazón no pudo más y que se va de Canal 8.

Mi participación en la TV ha terminado por el momento. Gracias por la oportunidad @canaltn8… mi corazón no pudo más… — Maritza Rivas (@Maritza_Rivas) 21 de abril de 2018

Asimismo, la periodista y presentadora de TV Noticias, transmitido por Canal 2, Frida Montes renunció a su puesto. Ella había comenzado a trabajar en Canal 2 el 2 de abril. Expresa que fue difícil, pues necesita trabajar y necesita el dinero, pero que ver lo que está pasando en el país fue más fuerte.

“Están matando a nuestros jóvenes, nos están reprimiendo. Yo no soy sandinista, no soy liberal, solo soy una joven que ama a Nicaragua… Todos mis mentores me han enseñado que hay que rechazar las injusticias”.

Recordemos que en días pasados los periodistas de Canal 2, Dino Andino y Arnulfo Peralta también renunciaron a este medio de comunicación.