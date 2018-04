FAD: “Exigimos la salida de los Ortega-Murillo”

Los miembros de la organización política opositora Frente Amplio por la Democracia (FAD) demandaron la salida de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, del poder, y expresaron que no se debe diálogo sin el cese a la represión policial a los ciudadanos que protestan contras las re.

Los miembros de esta organización política, que aglutina a varias organizaciones civiles y políticas, ha venido denunciando los últimos 11 años las arbitrariedades del gobierno de Daniel Ortega, desde que regresó al poder en 2007. El FAD pide un cambio total de sistema de gobierno y la salida inmediata de Ortega y su esposa.

FAD tiene un recuento de 14 muertos. Darwin Manuel Urbina, trabajador de un supermercado de Managua; Richard Edmundo Pavón Bermudez, estudiante de secundaria de Tipitapa; Alvaro Manuel Conrado Dávila, adolescente estudiante del Colegio Loyola de Managua; Carlos Bonilla, de Ciudad Sandino; Karla Sotelo, estudiante de Estelí; Albín Yamil Molina Hogdson, de Batahola, Managua; Michelle Humberto Cruz, universitario; Orlando Castillo Perez de Estelí; Giovanny Sobalvarro, de Sébaco; Axel Bonilla, de León; Maroni Jacob López, estudiante; Franco Valdivia Machado, de Estelí; Erick Cubillo y el policía Hilton Rafael Manzanares.

“Esta sangre no puede ser olvidada, traicionada, ni pactada. Esto no se puede repetir. Basta ya! Este país tiene que cambiar. No tracionaremos a estos jóvenes, a sus sueños, a su vidas”, dijo el FAD.