Michelle Lacayo: “No pienso regresar a Canal 2”

La tercera finalista de Miss Nicaragua 2016, Michelle Lacayo, y presentadora de la revista matutina Primera Hora, expresó que no piensa volver a Canal 2. Lacayo “yo nunca fui contratada, me pagaban por servicios profesionales, nunca he tenido un contrato, y no pienso regresar”.

Michelle ha estado todo estos días pronunciándose en sus redes sociales a favor del pueblo de Nicaragua y los estudiantes.

3PM ROTONDA METROCENTRO, TODOS VESTIDOS DE NEGRO #SOSNICARAGUA — Michelle Lacayo (@michellelacayok) 23 de abril de 2018

“No a la dictadura. Esto es símbolo que su dictadura ha llegado a su fin, los queremos fuera”, escribió Lacayo en Twitter acompañado por un video donde botan un árbol de la vida.

No a la dictadura! Esto es simbolo que su dictadura ha llegado a su fin, los queremos fuera! pic.twitter.com/ZtZGR9Kwt5 — Michelle Lacayo (@michellelacayok) 22 de abril de 2018

Asimismo a instado a todos a buscar la paz y apoyar a los universitarios en su lucha.

Este lunes por la mañana, los periodistas Mario Medrano y Joseling Medrano renunciaron al Canal 10.