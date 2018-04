Policías eran los que estaban más cerca del periodista Ángel Gahona, asesinado en Bluefields

El sábado el periodista Ángel Gahona, estuvo con su familia y luego se despidió de esta, porque debía salir a cumplir con su labor.

“En la mañana me llevó a jugar fútbol y me dijo que me esforzara, estuvimos juntos por la tarde, cocinamos juntos, almorzamos, él se fue y nunca pensamos que no regresaría”, relató su hijo Ángel Gahona, durante su vela este domingo.

La muerte de Gahona, director de El Meridiano, ha tenido un gran impacto por la forma en que ocurrió, pues él grabó su muerte cuando realizaba una transmisión en vivo sobre las protestas contra reformas a la seguridad social

Ileana Lacayo refirió que periodistas locales coinciden en que en ese momento Gahona estaba rodeado de policías de azul celeste y antomotines.

Gahona llegó al sitio donde un pequeño grupo de jóvenes que habían participado en un plantón pasó por la Alcaldía y dañó un cajero automático y luego corrieron, para no ser alcanzados por la Policía Nacional.

Fue cuando se acercó Gahona al igual que otros periodistas , “pensando que estaban en una área segura porque venían detrás de los antimotines”, dijo Lacayo quien precisó que “cuando Ángel va a hacer un detalle del cajero y de la puerta de la Alcaldía (de Bluefields), fue que le dan el disparo”.

“Ninguno de los chavalos que andaba haciendo protesta pudo haber tirado algo a 200 metros y darle a la cabeza”, consideró Lacayo, quien refiere que Gahona no era corresponsal del Canal 6 de Televisión como han pretendido hacer creer, pues nunca le pagaron.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), condenó las muertes de jóvenes ocurrida durante las protestas y que en su mayoría perdieron la vida por disparos de balas de diferente tipo, dirigidos a la cabeza y al pecho.

El Cenidh lamentó el crimen de Gahona. “Este hecho criminal representa un escalamiento de la violencia de que han sido víctimas los y las periodistas en los últimos días, así como la violación a la libertad de expresión”.

