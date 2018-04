Empresarios mantienen exigencias para aceptar diálogo con el Gobierno

Tras cinco días de protesta y más de treinta muertos a consecuencia de la represión oficial, el presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, revocó las reformas a la seguridad social, mientras el sector privado reiteró la necesidad de que el diálogo sea incluyente y exigió que inicie de inmediato.

Ortega, en su comparecencia del domingo, reiteró su voluntad de encontrar una salida a la crisis financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y negociar una reforma tributaria a través del modelo de diálogo-consenso que ha mantenido en los últimos años con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) e invitó como garante al arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes.

Cosep: Diálogo incluyente

Por su parte, el Cosep valoró como relevante que este diálogo incluyente sea garantizado por la Conferencia Episcopal y “apelamos a su inicio urgente”.

La petición de que el diálogo parta de una agenda amplia en la que se incluyan temas de interés nacional es compartida por la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

El pasado 21 de abril el Cosep exigió como condición para participar en el diálogo el cese inmediato de la represión policial y de las fuerzas de choque afines al Gobierno, garantizar el derecho a la libre movilización pacífica, liberar de forma inmediata a los detenidos, y restablecer y garantizar la irrestricta libertad de prensa y expresión.

Ortega anunció la derogación de la reforma, la cual hizo ver como una decisión del consejo directivo del INSS. Esta había sido oficializada a través de un decreto presidencial publicado por La Gaceta, diario oficial, el 18 de abril de 2018.

En la nueva resolución, Ortega anunció que se revocan las polémicas medidas, entre otras, el aumento del aporte de trabajadores, empresas y el Estado al sistema de seguridad social, y la deducción del 5 por ciento a las pensiones de invalidez, incapacidad y vejez que reciben los jubilados cada mes.

Vendiendo la idea que buscaba proteger a los ciudadanos, pese a la violencia desatada por sus simpatizantes y las instituciones del orden, Ortega recalcó el domingo: “En otros países salen a protestar, pero no salen a destruir, no salen armados a matar. Salen a marchar, pasan el tiempo que consideran, piden permiso y luego se recobra la normalidad. No hemos visto que saquean supermercados, que destruyan instituciones del Estado, bienes de particulares, desgraciadamente aquí tenemos que restablecer el orden”.

Además, el mandatario advirtió que un diálogo no se puede condicionar y debe ser abierto. “Estamos abiertos a escuchar. No se me ocurre precondicionar el diálogo”, expresó.

Cosep resalta lucha de jóvenes

Tras conocer la postura de Ortega de no aceptar “condiciones” para negociar la reforma al Seguro Social, a través de un comunicado emitido anoche, el Cosep reconoció que “la lucha cívica y pacífica encabezada por nuestros jóvenes ha sido determinante para que el Gobierno haya derogado el Decreto Ejecutivo que generó esta crisis social”.

Y honró “el sacrificio en vidas, convicción y valor de nuestra juventud que está logrando la oportunidad para que los nicaragüenses podamos comenzar a dialogar sobre los temas que la nación está demandando para construir una Nicaragua próspera y democrática”.

Amcham y Funides

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), María Nelly Rivas, dijo que independientemente de la posición gubernamental mantienen la misma postura del Cosep en torno a un diálogo inclusivo en el que la voz de todos los nicaragüenses esté representada.

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) se unió a las voces que piden el inicio de un “proceso de diálogo pacífico, en el que deben estar representados los distintos actores de la sociedad” y que este propicie el regreso a la paz y la tranquilidad y dirija al país por el sendero de la democracia y el estado de derecho.

Cosep, Amcham y Funides comparten también la exigencia que cese de inmediato la represión y cualquier otra acción que afecte el derecho de los nicaragüenses de manifestarse libre y pacíficamente y rechazan cualquier medida que restrinja la libertad de expresión.

“Las restricciones a la libertad de movilización y expresión perjudican a la población, a la vez que socaban el clima de inversión que debe imperar en nuestro país, para la generación de empleos y prosperidad”, dice el comunicado de Amcham.

En tanto, los dirigentes de las organizaciones estudiantiles y del recién surgido movimiento Pueblo Autoconvocado advierten que una mesa de diálogo que incluya solamente a los empresarios y al Gobierno no representa los intereses del pueblo que ha tomado las calles y exigió nuevamente el cese de la represión policial y que las autoridades acepten su autoría en los asesinatos cometidos durante la jornada de protestas que entra hoy a su sexto día.

Empresarios marcharán este lunes

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme) y la Unión Nicaragüense de Responsabilidad Social Empresarial (uniRSE) reiteran la convocatoria para marchar esta tarde.

Dicha actividad es en apoyo al diálogo y la paz. Exigen a la Policía Nacional que actúe conforme a sus facultades constitucionales para garantizar la seguridad y el orden público.

La caminata está prevista iniciar a las 3:00 p.m. en la rotonda de Metrocentro. Los organizadores piden asistir vestidos con camisas blanca.