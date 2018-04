La esquina del campeón Cristofer González sufrirá cambios

Róger González, uno de los dos entrenadores del campeón Cristofer “el Látigo” González, ha sido apartado del equipo del monarca de las 112 libras del CMB, luego de que este hiciera pública su inconformidad de compartir la esquina con el otro entrenador, Wilmer “el Tigre” Hernández, otrora adiestrador de Román “Chocolatito” González.

La salida de Róger, además tío del campeón, fue anunciada por el promotor Pablo Osuna, de Nicaboxing Promotions, tras llegar a un consenso con el mánager de Rosales, William Ramírez, de WRAM Boxing, quien vive en Miami, Estados Unidos.

“Sabemos que tanto Wilmer como Róger hicieron su trabajo, fue muy bueno y lograron un campeón. Pero quiero dejar claro que Róger necesitaba ayuda para estos compromisos que se venían, por eso fue que incluimos a Wilmer”, justifica Osuna refiriéndose al papel del Tigre en la esquina de Rosales.

Las diferencias

“El problema es que Róger se quiso llevar el mérito del trabajo, y aquí no se trata de pelear por méritos, todos somos un equipo y lo que importa es velar por el futuro de Cristofer, que pueda retener la corona, y vimos que su disgusto fue más allá, incluyó a familiares, usó las redes sociales, hubo intercambios de palabras con Wilmer y por eso decidimos apartarlo”, explicó el promotor.

Al respecto de lo que sucederá con Wilmer, Osuna apuntó que podría quedar también fuera del equipo, ya que este mantiene una postura de no continuar, basándose en que la relación con el campeón quedará tensa, por los lazos familiares existentes con Róger.

“El caso de Wilmer vamos a revisarlo. Él nos ha dicho que no quiere seguir, porque ya nada será igual, pero no seremos tan inocentes de sumarle al campeón un entrenador que no cumpla con las expectativas”, añadió Osuna.

Hernández, miembro de la esquina del Chocolatito González desde la conquista de la tercera corona hasta la primera derrota con el tailandés Srisaket Sor Rungvisai en marzo de 2017, confirmó las diferencias con Róger.

“Pelea por méritos”

“Róger pelea por méritos, a mí nunca me dio mi lugar como entrenador, se refiere a mí como preparador físico, y yo ya tengo mi recorrido para ponerme a pelear por esos detalles. Mi trabajo habla por sí solo”, explicó Hernández.

Por su parte, Róger considera una injusticia que lo despidan del equipo, ya que ha sido el entrenador de Rosales oficialmente desde finales de 2014, pero que de igual forma ya era el segundo cuando el ahora campeón debutó el 25 de mayo de 2013.

“Yo estoy defendiendo el lugar que me pertenece, que me he ganado. Inicié con Cristofer desde abajo, cuando ganábamos 1,200 córdobas por pelea, pasamos de todo y no siento que sea justo que me saquen en este momento. Además, siento que ellos tiene favoritismo por Wilmer. Yo estoy esperando que Cristofer venga de México para ver lo que en realidad pasará”, apuntó Róger.

“La única manera en que continuaría trabajando con Wilmer es que se me respete como entrenador y que él ocupe el lugar de preparador físico”, concluyó el tío del campeón.