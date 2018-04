Román González decide no pelear el 5 de mayo: “No quiero arriesgarme a una tercera derrota”

Román “Chocolatito” González decidió ponerle fin a la incógnita que le perseguía sobre el 5 de mayo: “No voy a pelear junto a Golovkin”, indicó tras su regresó al gimnasio luego que fallará tres días de forma consecutiva según afirmó por la situación convulsa que ha estado viviendo el país. El tetracampeón se veía reflexivo, como si hubiese meditado sus palabras una y otra vez junto a su almohada. “Decidimos descartar porque no sabía ni quien era mi rival, además que la velada iba y no iba, eso confundía. No quiero arriesgarme a una tercera derrota”, explicó.

Su entrenador Gustavo Herrera, un hombre de mucha experiencia en el boxeo, había comentado que lo mejor era cambiar la fecha. No veía a su pupilo listo para subir al ring el 5 de mayo en Carson, California. “Pensamos regresar en junio, ojalá que me den la oportunidad de pelear en Nicaragua”, agregó González. Sobre la posibilidad de volver a Japón, donde se había convertido en un atractivo señaló: “El problema en Japón es que haya velada importante para esa fecha, pero vamos a poner las cartas sobre la mesa para pelear a 10 asaltos en el país y buscar el título al final del año”.

González se ha venido preparado desde noviembre, pero sin la misma intensidad de los campamentos en el pasado. “Yo quiero volver, pero quiero volver bien montado y volver con una excelente pelea, lo haré por mí, no porque la gente me vea. Lo haré por sentirme bien. Si hablamos de bajar yo hubiese bajado y marcado las 115 libras, pero no se trata de eso, tampoco iba a bajar si ni sabía que pelearía ni tenía el oponente”, comentó el tetracampeón.

De acuerdo con las palabras de González, su apoderado Carlos Blandón habló con el señor Honda este lunes de que no estaría en la velada. “No íbamos a arriesgarnos a una tercera derrota consecutiva al no saber el oponente. Hoy en día no quiero arriesgarme. Cuando uno tiene una pelea uno mira los videos con anticipación del oponente”, indicó Chocolatito.

Tomaría la opción de Nietes

A principios de año, el presidente de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Francisco Valcárcel le ofreció a Román González la oportunidad de pelear directamente ante Donnie Nietes el cetro de las 115 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el cual había quedado vacante tras el salto a las 118 libras del japonés Naoya Inoue. El apoderado de Román rechazó la oferta, sin embargo ahora Chocolatito dice que podría tomarla. “Si me dan la oportunidad sería un gusto tomarlo. No estoy sofocado, Dios me ha dado mucha fuerza y sería lindo pelear en mi país”, concluyó.

Por su parte, el apoderado de Chocolatito se mostró sorprendido con la decisión de González.