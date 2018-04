Las mentiras del gobierno de Daniel Ortega

La ola de represión ordenada por el gobierno del presidente designado Daniel Ortega a los manifestantes que protestan en contra de su gobierno ha sido acompañada de una campaña de propaganda plagada de noticias falsas que han sido ejecutadas por periodistas que trabajan los medios de comunicación de la familia presidencial y funcionarios de gobierno. Estas son algunas de las mentiras del gobierno de Ortega.

1- Los “grupos minúsculos” de Rosario Murillo

“Noticias falsas, y también falsas personas, falsos seres, falsas conciencias, falsas propuestas… Falsos, falsos, falsos, así son estos minúsculos grupos alentadores de odio”. (Discurso de Rosario Murillo.19 de abril de 2018)

Quienes han participado en las manifestaciones no han sido grupos minúsculos como asegura Rosario Murillo. Han sido protestas masivas de estudiantes universitarios y ciudadanos en contra de las reformas al Seguro Social y que se han realizado en diversas partes del país: ha habido al menos 50 manifestaciones. Aquí el mapa con imágenes que demuestra que Rosario Murillo miente.



2- Francisco Díaz negó presencia policial en las afueras de la UPOLI. Falso. Esa noche hubo un ataque.

El subdirector general de la Policía Nacional, Francisco Díaz en una conferencia de prensa brindada la noche del 22 de abril negó presencia policial en las afueras de la UPOLI el pasado. A eso de las 9:00 de la noche hubo represión de las fuerzas antimotines, que fue confirmado por un equipo de LA PRENSA que estaba en la zona. Díaz además fue desmentido por reportes publicados en redes sociales que mostraban el operativo en la universidad y por el padre Mykel Monterrey, párroco de la zona de la Upoli, que llegó al lugar enviado por Monseñor Silvio Báez y confirmó el asalto policial.

3- El “secuestro” de Telémaco Talavera

“Talavera confirma que fue secuestrado en la UPOLI” (19 Digital, 23 de abril de 2018)

Los medios oficialistas aseguraron el pasado domingo que el presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y vocero del fallido proyecto del canal interoceánico, Telemáco Talavera, había sido secuestrado por los universitarios que se mantienen bajo resguardo en la sede de la Universidad Politécnica (Upoli). Los medios oficialistas reportaron el secuestro y aseguraron que ocurrió durante una visita “humanitaria”. El padre Mykel Monterrey, párroco en la zona de la UPOLI, negó el secuestro, así como los estudiantes en las redes sociales.

4- Rosario Murillo asegura que las balas que mataron a un joven salieron de la UPOLI. Falso.

“Estamos condenando y enviando nuestro abrazo, indignado y solidario, a la familia de Darwin Manuel Urbina, trabajador del Palí, cerca de Villa Rafaela Herrera, cerca de la UPOLI. Fue impactado por balas que salieron de una escopeta, nos ha dicho la Policía, disparada desde la UPOLI”. (Discurso de Rosario Murillo. 19 de abril de 2018)

Laleska Laguna, hermana de Darwin Manuel Urbina, desmintió esta información, asegurando que el disparo que acabó con su hermano provino de las fuerzas antimotines. Incluso, Laguna agregó que las fuerzas policiales llegaron a la casa a intimidarlos para que no dijeran nada a los medios de comunicación independientes. “Un grupo de antimotines llegó en dos camionetas a la casa de mi madre, para decirnos que fueron los vagos. No fueron los vagos porque fueron ellos, y ellos vinieron a decirnos que no andemos diciendo nada”, mencionó Laguna.