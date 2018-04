Zona de Strikes: ¿Qué pasa en realidad con “Chocolatito” González?

Román “Chocolatito” González, la figura más importante del boxeo nacional desde los días de Alexis Argüello, ha sido un púgil tan formidable, que no necesita agregarle nada más a su brillante carrera para garantizar su permanencia en el tiempo.

Cuatro coronas mundiales, un boxeo vistoso y de alto registro técnico, al igual que su ubicación como mejor peleador libra por libra del mundo, avalan la trayectoria de González, que se mantuvo invicto durante sus primeros 46 combates, en los que además de clase, exhibió valentía y combatividad indiscutibles.

Sin embargo, la impresión que hemos tenido, es que le ha costado regresar desde el despojo del cual fue objeto el 18 de marzo del 2017, cuando perdió su corona de las 115 libras del CMB, pese a que le había ganado en términos objetivos al tailandés Srisaket Sor Rungvisai en Nueva York.

Cuando ambos se midieron en duelo de revancha el 9 de septiembre del 2017, Román no solo no ofreció ninguna resistencia, sino que se vio tan desmejorado que uno todavía se pregunta ¿qué pudo haber sucedido con el nica, cuya bravura, tecnicismo y elegancia, no los vimos?

Solo Román sabe qué es lo que sucede. En su entorno, todo parece incierto. Lo único real por el momento, es que no va a pelear el 5 de mayo como se había anunciado. Se dijo que iría en la misma cartelera de Gennady Golovkin, pero eso lo descartó él mismo ayer.

Algo pasa con González y tiene que revisarse. Ayer, entre otras cosas le dijo a Bayron Saavedra que nunca tuvo un rival fijo y eso le impedía un entrenamiento a fondo. Pero se ve con un peso distante de la categoría y se asegura que ha sido irregular en sus entrenamientos.

A lo mejor “Chocolatito” necesitaba de un buen descanso tras perder y por nocaut ante Rungvisai. Pero bien, ya lo ha tenido. El peligro es que haya perdido el entusiasmo por el boxeo. Eso disiparía el nivel de sacrificio e impediría su regreso a planos estelares.

Sea lo que sea, Román tiene que tomar decisiones. Un regreso y dejar una mala impresión, afectaría de nuevo sus acciones. Pero lo esencial será descubrir si aún tiene el deseo de seguir en una carrera tan sacrificada, más aún cuando sus necesidades fundamentales están resueltas.

