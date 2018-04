Universitarios liberados: “Hicieron fila para patearnos”

Los jóvenes y ciudadanos que fueron arrestados durante las protestas contra el Gobierno fueron liberados este martes de forma anómala e ilegal, según la valoración de la Unidad Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua (Unanic).

Los oficiales los fueron dejando botados en diferentes puntos de la carretera vieja a Tipitapa, descalzos, con la cabeza rapada, y les entregaron veinte córdobas para que abordaran un bus a Managua, pero la mayoría se lo gastó en comprar algo para comer.

Lea además: Empresarios dejan en manos de los obispos cuándo dialogar con el Gobierno

En sus testimonios, los jóvenes revelaron que mientras estuvieron retenidos en el Sistema Penitenciario de Tipitapa, conocido como la cárcel Modelo, los policías hicieron turnos para golpearlos, con el cuidado de no darles en la cara, mientras los presos comunes trataban de defenderlos, pero también a los reos los agredieron.

Aun así, uno de ellos dijo que seguirá luchando junto a los estudiantes. “No me siento intimidado. Yo vi como saqueó toda la UNI (Universidad Nacional de Ingeniería) la Juventud Sandinista. No me voy a quedar callado, ahora menos. Ya aguanté lo que tenía que aguantar. Fueron tres horas de tortura: golpes, patadas, ellos hicieron fila para patearme”, dijo uno de los muchachos que prefirió ocultar su identidad, sin embargo, puede ver su testimonio en la página web de LA PRENSA.

Lea más en: Dos jóvenes que estaban desaparecidos aparecieron muertos en el Instituto de Medicina Legal

Entre los recién liberados había gente que participó directamente en las protestas, reprimidas por el gobierno de Daniel Ortega, y otros que supuestamente actuaron en los saqueos del domingo a comercios y supermercados en Managua. Los liberados aseguraron que también había jóvenes de 16 años, que fueron los primeros en sacar de la Modelo.

Ortega dijo que son delincuentes con récord

El pasado sábado Daniel Ortega dijo que los estudiantes que protestan son manipulados por partidos y andan con delincuentes que tienen expediente criminal en la Policía.

“Los que organizan este tipo de protesta vienen e incorporan a jóvenes, muchachos o adultos que han caído en la delincuencia, son delincuentes, ahí está el récord, lo tiene la Policía el récord de estos delincuentes”, aseveró Ortega, quien también manifestó que los estudiantes no tienen conocimiento de la historia del país, para poder entender la reforma del Gobierno al Seguro Social, que fue lo que inicialmente provocó las protestas estudiantiles.

Llegaron a pedir ayuda al mercado

Los jóvenes empezaron a ser vistos en el mercado del municipio de Tipitapa, ubicado al norte de la capital, Managua.

Diez minutos después, el subdirector de la Policía, el comisionado general Francisco Díaz, informó sobre la liberación en los canales oficialistas, sin especificar el número de jóvenes que habían sido capturados y asegurando que los habían entregado a sus familiares y organismos de derechos humanos, lo que nunca fue cierto.

Lea también: “Árboles de la vida”, blanco de la furia ciudadana por represión gubernamental

La comerciante Ivania Álvarez dijo que los muchachos compraron comida en el mercado. Al gastarse los veinte córdobas en alimentarse, se vieron obligados a pedirle a la gente que les ayudaran para garantizar el retorno a su casa.

Caminaban dispersos

LA PRENSA constató en un recorrido por la carretera vieja a Tipitapa que los jóvenes caminaban en grupos dispersos a lo largo de la ruta. Algunos se encontraban con sus familiares y se comenzaban a abrazar.

Daniel Santos Polanco Rizo, de 45 años, taxista, fue detenido el domingo durante los saqueos que, según dijo, solo llegó a curiosear. Polanco expresó que los estudiantes y los que fueron arrestados durante los saqueos estaban en diferentes secciones de la cárcel. El taxista, originario del barrio Sabana Grande, de Managua, manifestó que él no fue golpeado y no tiene conocimiento de lo que le ocurrió a los detenidos de las protestas.

Lea además: Las mentiras del gobierno de Daniel Ortega

En los portones de la cárcel Modelo de Tipitapa, las madres y los familiares que aún no tienen información sobre sus hijos, reclamaban la lista de nombres de los detenidos que fueron liberados.

Algunas pedían que le entregaran a sus hijos aunque fuera muertos. Los organismos de derechos humanos acompañaron la demanda de las madres, pero no recibieron respuesta en los portones de la Modelo.

Defenderán a liberados

La Unidad Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua (Unanic), que participó en el proceso de liberación de los estudiantes universitarios frente al Sistema Penitenciario Nacional conocido como la Modelo, calificó de anómalo e ilegal la detención, el traslado a la cárcel y la liberación de los estudiantes y pobladores que participaban en las protestas contra las reformas al INSS.

“Los universitarios ingresaron como reo común al Sistema Penitenciario, prueba de ello es que están saliendo rapados, lo cual es ilegal y violatorio a sus derechos, porque al sistema solo ingresan reos remitidos con orden judicial, porque tienen proceso abierto o con sentencia para cumplir condena”, explicó Manuel Nicaragua, miembro de Unanic.

Otra ilegalidad que hicieron las autoridades del Sistema Penitenciario fue sacar a los detenidos en protestas en diversos puntos de la capital en buses y dejarlos tirados sin zapatos y sin medio para trasladarse, en lugares colindantes al sistema.

Le puede interesar: Movimiento campesino llama a paro nacional hasta que cumplan demandas de los universitarios

“Lo correcto es que los entregaran en la puerta principal del sistema a sus familiares, pero como saben de su ilegalidad prefieren no dejar huellas, por eso mismo no entregaron listas de detenidos tampoco”, agregó el abogado.

El abogado explicó que el debido proceso cuando detienen a una persona por la presunta comisión de un delito, es que la deben trasladar a un distrito policial y es hasta después de la audiencia preliminar que te deben trasladar al Sistema Penitenciario por orden judicial.

Lea más en: Miles de ciudadanos marchan por la libertad y democracia en Nicaragua

También aseguró que el gremio de abogados defenderá gratuitamente a los estudiantes y pobladores que puedan ser acusados en los juzgados de Managua, aunque dudó de esto, porque en este tipo de protestas no se puede individualizar la participación de cada persona, por tanto no puede acusarse.

Ante la ausencia de lista oficial, los abogados aseguran que fueron liberados unos doscientos jóvenes, según las cantidades de personas que vieron salir de los buses del Sistema Penitenciario.

Solidaridad de población

El caso de los jóvenes rapados y descalzos despertó la solidaridad de taxistas y pobladores que los comenzaron a auxiliar, para llevarlos a Managua o les regalaban agua, comida y chinelas. Un taxista gritó a los periodistas, mientras estos entrevistaban a las víctimas, que reportaran que el sector taxi ponía a la disposición sus vehículos para trasladar a Managua a las personas liberadas.