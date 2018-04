Policías hicieron baño de sangre en Masaya

Desde que inició la protesta en Masaya, por las reformas al Inss, implementadas por el gobierno del Presidente designado por el poder electoral de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, el joven Álvaro Gómez Montalván de 23 años, habitante del barrio Monimbó, Masaya, se decidió a apoyar en lleno a los jóvenes protestantes, tanto así que la noche del viernes 20 de abril, pidió permiso en su trabajo, aduciendo dolor, para así poder participar en la lucha junto a sus amigos monimboseños.

Pero una bala de plomo que le entró en el pecho, acabó con su lucha y su sueño de coronarse como licenciado en Banca y Finanzas. Su padre del mismo nombre, cuenta que su hijo se integró a la protesta desde el jueves y que el sábado iría a sumarse a los universitarios de Managua, porque él estudiaba en el Rucfa, pero durante el enfrentamiento contra los antimotines y turbas sandinistas en Masaya, en un momento cayó ensangrentado, cerca del mercado de Artesanías, sus amigos lograron sacarlo en medio de la refriega, y lo llevaron al hospital de Masaya, pero ya no se pudo hacer algo por salvarle la vida.

“A mi hijo lo asesinaron. Los jóvenes usaron piedras y palos para defenderse, además de luchar contra los antimotines, andaban también los motorizados (sandinistas), llamados desgraciadamente, brigada “Carlos Fonseca”, porque ellos andan armados (con pistolas) y mataron a jóvenes indefensos, y ese que mató a mi hijo, fue a mansalva. A mí me lo entregaron en el hospital de Masaya sin billetera, y no me dieron ningún tipo de dictamen (post mortem), porque él iba golpeado también”, comenta Álvaro Gómez.

Envió un mensaje a los familiares de los demás jóvenes asesinados en el territorio nacional, de que no están solos y que no tengan temor alguno, porque cuentan con el respaldo de la población y la comunidad internacional. “Yo fui guerrillero sandinista, y a mí me amputan una pierna el 20 de abril de 1987 (durante el Servicio Militar Patriótico), y el 20 de abril de 2018 me quitan a mi hijo. Les digo a los seguidores de Daniel Ortega, que tengan más vergüenza, que sus funcionarios renuncien por ver a su pueblo muerto, a la Rosario (Murillo) no le digo nada, porque es una de las más sinvergüenzas de este país, porque sabiendo todos los vejámenes que le hicieron a su hija (Zoilamérica) y todavía está con alguien que abusó de su hija”, enfatizó Gómez.

“El alcalde de Masaya (Orlando Noguera Vega) no sólo él patrocinó las gruesas de morteros, hay personas plenamente identificadas también que participaron, ellos fueron quienes dañaron al pueblo de Masaya, y ese que mató a mi hijo, también sabe que era mi hijo, le pido a Daniel Ortega que se vaya del poder y pague por estas muertes”, agregó el profesor Gómez.

“No soy más sandinista”

José Abraham Amador, de 17 años, era un joven que pretendía estudiar veterinaria, muy amigable y sonriente siempre. Estudiaba cuarto año de secundaria en el colegio Rafaela Herrera de Masaya. Al igual que Álvaro Gómez fue asesinado en las cercanías del mercado de Artesanías. Le dieron un balazo que le perforó los pulmones. Fue llevado al hospital donde falleció.

Una llamada originada desde su celular fue la portadora de la mala noticia a su hermano mayor, quien inmediatamente avisó a su mamá, doña María Amador, quien viajó inmediatamente desde Los Estados Unidos a Nicaragua, para sepultar a su hijo.

“Que Daniel y la Rosario se vayan, porque no los queremos más, no se puede estar dando más esta masacre contra nuestros jóvenes en Nicaragua. Nosotros lo estuvimos esperando a él (Abraham) y vino muerto. No nos sentimos seguros en Nicaragua, porque esta gente no tiene respeto de nada”, dijo Yahoska Gaitán, durante la vela del joven el pasado sábado 21 de abril.

Por su parte doña María Amador dijo la tarde de este miércoles que siente un dolor indescriptible por la forma en que asesinaron a su hijo, “porque no me lo van a reponer con una disculpa o que me digan lo siento mucho. Ellos dicen que el pueblo es Presidente cuando le conviene y son amables durante las campañas electorales. Yo voté por Daniel Ortega, porque creía que él era bueno, ahora no soy más sandinista”, subrayó doña María.

Policía le dispara por la espalda

La muerte de Carlos Manuel Sandino Hernández de 39 años, fue en un contexto diferente, porque estaba ajeno de las protestas en Masaya, y sus familiares no se explican por qué lo mataron mientras caminaba cerca de la entrada del barrio Fátima de Masaya.

Según su hermana, Zulema Sandino Hernández, los vecinos le informaron que mientras se escenificaba la batalla campal cerca de uno de los barrios aledaños, Carlos caminaba por su barrio, cuando de repente aparecieron policías y uno de ellos le propinó un balazo en la espalda, cayendo de bruces y siendo arrastrado por los oficiales, pero por la intervención de un sobrino de la víctima, no lograron llevarse el cuerpo, pero sí a este familiar, a quien detuvieron, golpearon y partieron la cabeza.

Este hombre se dedicaba a trabajar en una peletería en Monimbó, antes trabajó como cobrador de una ruta urbana de Masaya, vivía en una relación de hecho con una muchacha. Según sus familiares era una persona muy popular, tanto que su vela y entierro fue abarrotada por sus amigos y vecinos. Murió el sábado 21 de abril, cerca de las nueve de la noche, siendo llevado el cuerpo al hospital de Masaya, el cual fue entregado a sus familiares, inexplicablemente, hasta las cuatro de la madrugada del domingo 22 de abril.

“Él nada tuvo que ver en las protestas, porque venía para la casa, hasta pasó comprando comida. Al rato me avisaron los vecinos que a Carlos lo mataron, le dispararon por la espalda. Fue una bala sin orificio de salida. En el hospital llegó la Policía a hacernos muchas preguntas, y ahí estuvieron toda la noche y madrugada, y yo luchaba para que me lo entregaran porque ya estaba muerto”, contó Zulema.

El otro fallecido en Masaya, fue identificado como Jairo Hernández, de 24 años, habitante del barrio 26 de febrero de Masaya, quien recibió un disparo en la cabeza el viernes 20 de abril, en las inmediaciones del mercado de Artesanías, siendo llevado al hospital Humberto Alvarado de Masaya, donde falleció. Sus familiares no quisieron abordar sobre los hechos.

50 detenidos

Por su parte el padre César Gutiérrez, coordinador de la pastoral juvenil salesiana de Masaya, informó que fueron unos 50 jóvenes detenidos de Masaya, y que fueron entregados poco a poco, y que además hay cuatro personas desaparecidas.

“Hubo actas que firmar y burocracias para que nos entregaran a los detenidos de las celdas policiales de Masaya. Unos salieron descalzos y hubo uno que me dijo que lo golpearon. Sobre los fallecidos, te puedo decir que murieron aquí en Masaya, pero hay una persona grave porque una bala le atravesó el cuerpo. Las familias de los fallecidos están muy dolidos y nosotros compartimos su dolor porque nada les puede devolver a sus hijos. Tiene que hacerse una investigación profunda. Yo ví a los pandilleros recibiendo morteros y la Policía no decía nada y eso es delito, porque atentaron contra la vida de otro”, aseguró el religioso.