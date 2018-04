Rivas y León, un duelo entre campeón y subcampeón del Pomares

El campeón y subcampeón de la temporada pasada chocarán este fin de semana, en la serie entre el Frente Sur Rivas y los Leones de León, que se pone en marcha este viernes en la ciudad sureña.

Ambos equipos llegan al duelo en circunstancias un tanto diferentes a las que vivían en el Pomares 2017, aunque ambos conjuntos ahora ocupan una buena posición, tuvieron un inicio díficil en la actual campaña.

Rivas empata con Granada en el segundo puesto del grupo A, mientras que León iguala con Zelaya Central en el tercero.

Otro duelo que no debe perderce de vista es el de los Tiburones de Granada ante los Dantos, dos equipos cuyos resultados descansan en su capacidad ofensiva.

Lea: Wuillians Vásquez y Juan Carlos Urbina comandan ofensiva en el Pomares

De igual manera, el duelo entre Matagalpa y Chinandega promete ser muy interesado, con el primer conjunto como un eterno contendiente en un mal momento y el segundo como una revelación en este año.

Rivas vs. León

Juego hoy (1:00 p.m.) en Rivas

Abridores: Juan Bermúdez (3-2, 2.36) vs. Junior Téllez (3-2, 1.50)

Serie entre ellos desde el 2009:

29-27 a favor de Rivas

Poco a poco ambos equipos han venido superando un difícil inicio, más alarmante para los leoneses incluso. Pero en este punto, ambos equipos parecen estar enrrumbados hacia su mejor nivel, pero León aún no muestra el bateo acostumbrado.

Los rivenses por su parte, siguen trabajando con el llamado “beisbol pequeño”, un buen corrido de bateo y jugadas intenligentes, aunque el picheo no les ha dado la fortaleza de campañas anteriores.

Dato: Junior Téllez, que está jugando su primera temporada con León después de pertener a la Costa Caribe, tiene imporantes números, incluyendo el liderato de ponches de la liga con 38, aún así no ha tenido suficiente respaldo ofensiva por lo que no suma tanta victorias como debería.

Pronóstico: León ganará serie 2-1.

Granada vs. Dantos

Juego hoy (6:00 p.m.) en Granada

Abridores: Noel Jarquín (1-2, 3.63) vs. Jorge Bucardo (2-1, 1.84)

Serie entre ellos desde el 2009:

21-15 a favor de Granada

Le interesa: Granadinos Bayardo Dávila y Juan Pablo López sancionados una semana

El bateo podría marcar la diferencia en esta serie, que se presenta complicada para los dos equipos, aunque más para Granada, que no contará en los tres juegos con el mánager Bayardo Dávila y el abridor Juan Pablo López, mientras que Jimmy González y el técnico Eddy Talavera se perderán un partidos, todos sancionados por un trifulca en sus serie anterior.

La asencia de estos debe ser una ventaja a aprovechar por los Dantos, que pese a tener un nómina impresionante, no consiguen la presentación destructiva que se espera.

Dato: Con un promedio de bateo colecto de .308, los Dantos son el segundo equipo de mayor ofensiva del campeonato, solo detrás del Bóer.

Pronóstico: Dantos gana serie 2-1

Matagalpa vs. Chinandega

Juego hoy (6:00 p.m.) en Matagalpa.

Abridores: Berman Espinoza (4-1, 2.86) vs. Walter López (4-2, 2.70)

Serie entre ellos desde el 2009:

22-22 serie empatada

Los Naranjeros de Chinandega viven su mejor temporada hasta el momento, con un equipo que parece más maduro y que con la llegada de Juan Carlos González agregó un poco de ofensiva que le hacía falta.

Aún en sus malos momentos, el conjunto de occidente siempre le ha jugado de tu a tu a los Indígenas de Matagalpa, que pese a su gran nómina viven una temporada inconsistente.

Dato: Aunque cuenta con nombres importantes como los Berman Espinoza y Johnny Trewin, es el del joven cerrados Carlos Rayo el que resuena, con sus cuatro salvados y sobre todo por sus 20 ponches en 12 entradas.

Pronóstico: Matagalpa ganará 2-1.

Chontales vs. Madriz

Juego hoy (6:00 p.m.) en Juigalpa

Abridores: Erasmo Reyes (6-0, 1.10) vs. Rudy Cárcamo (1-2, 2.25)

Serie entre ellos desde el 2009:

24-4 a favor de Chontales

Históricamente los Toros de Chontales han ejercido una superioridad absoluta ante los Cañoneros de Madriz, pero este equipo ha mostrado su capaciadad para hacer daño.

El gran favorito es el equipo chontaleño, que actualmente es el más ganador del campeonato, pero además el del mejor picheo colectivo con un lujoso 1.91.

Dato: Los abridores de Chontales suman 14 de sus 17 victorias, una estadística que ningún otro equipo del campeonato asemeja, loque habla de la efectividad sus rotación.

Pronóstico: Chontales barrerá 3-0.

Le recomendamos: Partidos suspendidos en el Pomares en espera de reprogramación

Bóer vs. Nueva Segovia

Juego hoy (6:30 p.m.) en Managua

Abridores: Róger Marín (3-1, 4.31) vs. Milton Benavides (0-4, 4.06)

Serie entre ellos desde el 2011:

26-3 a favor de Bóer

Con el bateo más potente del campeonato, con un promedio colectivo de .354, el Bóer es amplio favorito para ganar la serie ante Nueva Segovia, que en el campeonato se las ha arreglado para conseguir victorias ante rivales importantes como los Dantos.

En el picho hay más paridad entre estos equipos, con un 4.18 de los segovianos frente a un 4.24 de los capitalinos.

Dato: El Bóer es el equipo más explosivo de la temporada con 23 cuadrangulas, una cifra muy por encima del segundo mejor, Estelí con 11.

Pronóstico: Bóer barrerá 3-0.

Zelaya vs. Jinotega

Juego hoy (1:00 p.m.) en El Rama

Abridores: Nelson Martínez (1-2, 1.91) vs. Jabier Herrera (2-2, 3.00)

Serie entre ellos desde el 2011:

13-5 a favor de Jinotega.

Por un lado, Zelaya Central está en su mejor momento, por el otro, Jinotega siempre da batalla pero no suma las victorias que debería. Esta será una serie ajustada entre dos equipos batalladores.

En el papel, Zelaya es superior, tanto en picheo (3.55 frente a 5.78) como en bateo (.253 frente a .236), pero la verdad será dicha en el terreno de juego.

Dato: Aunque la llegada de Darrel Campbell proveniente de la Costa Caribe emocionó a Zelaya, el líder de su ofensiva a sido uno de los propios, Porfirio Moncada, que batea para 4.33, muy por encima del .333 de Campbell.

Pronóstico: Zelaya ganará 2-1.

Costa Caribe vs. Carazo

Juego hoy (1:00 p.m.) en Puerto Cabezas

Abridores: Wilfredo Pinner (4-1, 0.92) vs. Shendell Benard (1-2, 1.84)

Serie entre ellos desde el 2009:

34-14 a favor de Costa

Carazo necesita con urgencia ganar, pero la Costa Caribe parece que será una murallaba que no va a poder derribar.

Anque el conjunto costeño no ha mostrado el nivel destructivo de campañas anteriores, tiene el material suficiente para superar a los caraceños, que aún no encuentra el ritmo ganador.

Dato: .256 es el promedio de bateo colectivo de la Costa Caribe, el que está por debajo de los niveles usuales de este conjunto.

Pronóstico: Costa ganará 2-1.

Masaya vs. Estelí

Juego hoy (1:00 p.m.) en Masaya

Abridores: Alis Sotelo (0-0, 0.68) vs. Elvin García (1-0, 0.60)

Serie entre ellos desde el 2009:

22-23 a favor de Masaya.

Mientras Estelí ha ido en ritmo ascendente, el San Fernando se ha quedado en el fondo, lo que pone a los estelianos en una mejor posición para este enfrentamiento.

La llegada de Alis Sotelo ha dado una mejoría al equipo de Masaya, pero no ha sido compensado su debilidad en general, en picheo, bateo y defensa. Mientras que Elvin García, también recién llegado a Estelí después de una sanción, sí ha representado un impacto positivo.

Dato: Estelí ha utilizado a ocho lanzadores como abridores, pero parece que ahora ha logrado establecer un rotación con García, Rommel González y Esteban Pérez.

Pronóstico: Estelí barrerá 3-0.

Río San Juan vs. Boaco

Juego hoy (1:00 p.m.) en San Carlos

Abridores: Darling Rodríguez (1-3, 4.74) vs. Claudio Jarquín (1-3, 7.83)

Serie entre ellos desde el 2009:

15-12 a favor de Boaco

Estos equipos son sotaneros, con ansías de ganar su primera serie en esta temporada, así que la lucha entre ellos será férrea.

Sin duda el favoritismo parece estar del lado de Boaco, que tiene un equipo un poco más competitivo.

Dato: Río San Juan es el equipo de peor balance en el campeonato, con dos victorias y 19 derrotas.

Pronóstico: Boaco ganará 2-1.