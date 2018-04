Anonymous anuncia “ataques masivos” contra el Gobierno de Nicaragua

Una página en Facebook llamada Anonymous Nicaragua se atribuye la caída de los sitios web de la Asamblea Nacional, la Procuraduría General de la República y la Juventud Presidente, como parte la “Operación Nicaragua” dirigida al Gobierno en respuesta a la represión policial contra manifestantes que protestaron en un inicio contra las reformas al Seguro Social y luego contra la violencia y la corrupción.

El sitio de la Procuraduría estuvo varias horas sin funcionar y los de la Asamblea y la Juventud Presidente continúan caídos hasta la mañana de este viernes.

Un usuario de Twitter, que asegura ser miembro de Anonymous, anunció este jueves un presunto ataque cibernético masivo para el Gobierno de Daniel Ortega.

“Mañana (este viernes) son los ataques masivos contra el gobierno opresivo de Nicaragua. ¡Únete a nosotros y ayuda a las personas oprimidas de Nicaragua!”, dijo este jueves en twitter el usuario Lorian Synaro.

Los tuits iniciaron este lunes 23 de abril como parte de la denominada Operación Nicaragua, liderada por el famoso grupo de hackers.

“Saludos Gobierno de Nicaragua , Somos Anonymous . Estamos observando muy de cerca sus crímenes contra las personas de Nicaragua. Si esta opresión continúa, desconectaremos a su gobierno del ciberespacio. Esto no es una amenaza, es una promesa!”, aseguró el primero de varios tuits atribuidos a los hackers.

Greetings #Nicaragua Government, We are #Anonymous. We are watching very closely your crimes against Nicaragua peoples. If this oppression continues, we will be disconnecting your Government from Cyber Space. This is not a threat, it’s a promise!#OpNicaragua #SOSNicaragua pic.twitter.com/RyO3olrJfd — Lorian Synaro (@LorianSynaro) 23 de abril de 2018

¿Quién es Anonymous?

Anonymous, la mayor red de hackers del mundo, lucha por la libertad de expresión, independencia en internet además por temas sociales y políticos. Este colectivo, también denominado “hacktivistas”, se encarga de realizar ataques cibernéticos a los gobiernos, corporaciones y empresas que violan la libertad de los ciudadanos.

Este grupo de piratas cibernéticos ataca bajo el lema “Somos Anonymous, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos”, mismo que usaron en uno de los tuits.

A este colectivo se le atribuyen múltiples ataques entre los cuales destaca la publicación de los supuestos correos y números de los miembros del grupo xenófobo Ku Klux Klan, en Estados Unidos.

Otro de los ataques realizados por Anonymus fue después del atentado en París, donde posteriormente declaró la guerra al grupo terrorista ISIS y difundió 200 cuentas de Twitter de los miembros relacionados con la organización yihadista.