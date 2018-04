Vilma Núñez: “Ortega tiene ahora su propia masacre de estudiantes”

La masacre estudiantil que ha provocado el régimen de Daniel Ortega en respuesta al movimiento de resistencia ciudadana que han encabezado estudiantes universitarios eclipsa, en el número de muertes, la masacre que perpetró la guardia somocista el 23 de julio de 1959 en las calles de León, donde fallecieron cuatro estudiantes.

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), y el analista político Carlos Tünnermann hicieron una comparación entre los cuatro días (19, 20, 21 y 22 de abril) de represión policial que vivieron los estudiantes universitarios de Managua, y los acontecimientos del 23 de julio de 1959, cuando la Guardia Nacional de la dictadura somocista disparó contra una manifestación de estudiantes de la UNAN-León, en la que murieron cuatro jóvenes.

En la masacre de la Guardia somocista los estudiantes de la UNAN-León habían pedido la autorización de la Comandancia de la ciudad, para marchar en protesta contra el ataque de El Chaparral, en el que resultó herido Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Para ese entonces, Núñez era estudiante de Derecho y Tünnermann era secretario general de la UNAN-León.

Núñez valoró que el ataque a los estudiantes de 1959 solo tuvo como contraparte a la Guardia Nacional, mientras que en la actualidad los universitarios han luchado contra las fuerzas de choque de la Juventud Sandinista (JS), los motorizados, los policías antidisturbios, los trabajadores del Estado y el uso de grupos delincuenciales.

Núñez recordó que al día siguiente de la agresión del 23 de julio de 1959, la población de León acompañó el féretro del único estudiante que era de León, en una marcha multitudinaria que paralizó esa ciudad. Los días siguientes hubo más marchas de la ciudadanía y la universidad siguió cerrada.

“En aquel momento yo sentía que éramos una fuerza muy cohesionada frente a una Guardia que tenía todas las características de un ejército de exterminio. Sin embargo, (en la actualidad) me preocupa ver ciertos rasgos del comportamiento de la Policía. Su comportamiento era de eliminación, no era de disuadir. Si vos te fijás todos los muertos (tienen impactos de bala) del pecho para arriba”, expresó Núñez.

Estudiantes de ahora

Los estudiantes de ahora convocaron su primera protesta el pasado 18 de abril en rechazo a las reformas de la Seguridad Social. Se realizó en el sector de Camino de Oriente, sobre la Carretera a Masaya, pero fue brutalmente reprimida por las turbas de la Juventud Sandinista (JS) ante la mirada pasiva de la Policía Nacional.

Los próximos tres días, los estudiantes se comenzaron a defender con piedras y morteros de la represión policial y de las agresiones de la JS, que actúan con apoyo de la Policía. También se reportaron protestas ciudadanas, principalmente jóvenes, en otras ciudades del país. Hasta el jueves, los organismos de derechos humanos reportaban más de 60 muertos en todo el país debido a la represión policial.

“Si hablamos de Somoza, pasó a la historia con esa masacre estudiantil. Y ahora Daniel Ortega ya tiene su propia masacre estudiantil”, dijo la presidenta del Cenidh.

Tünnermann expresó que la “represión (policial) ha sido más violenta y hay más muertos” y coincidió con Núñez en que la Policía antidisturbios ha disparado a matar.

También dijo que la protesta de los estudiantes de ahora “era muy justa, porque tienen respaldo amplísimo de la ciudadanía nicaragüense”.

Como secretario general de la UNAN-León, Tünnermann recordó que él y el rector, Mariano Fiallos, se pronunciaron inmediatamente condenando la masacre de la Guardia somocista, pero en la actualidad los rectores de las universidades públicas y el Consejo Nacional de Universidades (CNU) no lo han hecho.

“A estas alturas, solo hemos escuchado dos voces de rectores que se han alzado para protestar por esto y para pedir el cese de la represión contra los estudiantes: la del doctor Ernesto Medina y la del padre José Alberto Idiáquez”, dijo Tünnermann.

“Los estudiantes han hecho que la patria camine”

La teóloga y escritora Michele Najlis diferencia especialmente a los estudiantes que luchan contra el orteguismo de los que lucharon contra la dictadura somocista, por su condición sin bandera política partidaria y porque son un grupo autoconvocado.

“Es una tónica distinta la de ahora, porque realmente es un movimiento autoconvocado. Fijate que a mí me costó creerlo, que una cosa tan bien hecha sea autoconvocada. A mí me costó creerlo y me he tenido que convencer. Yo no he visto ni que los partidos políticos ni a los políticos tradicionales haciendo algo así. Son los estudiantes los que han hecho que la patria camine por las calles”, dijo Najlis.

Najlis señaló que aunque los estudiantes que lucharon contra el somocismo eran coordinados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), eso no les quita mérito, porque considera que el origen del FSLN fue una lucha organizada contra las injusticias de la dictadura somocista.

