Sayra Laguna quiere darle oro a Nicaragua en Barranquilla

En medio de la difícil situación que atraviesa el país, la atleta nicaragüense Sayra Laguna, ganadora de una medalla de oro en judo y sambo en los Juegos Centroamericanos de Managua 2017, desde abril se prepara para competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, que despegarán el 20 de julio en Colombia.

Y la próxima semana, la preparación se intensificará debido a un campamento que realizará Sayra junto a la delegación completa de judo en Cancún, México.

“Sueño con la medalla de oro, para los hijos de Dios no hay nada imposible. Siempre he visto la mano de Dios en todos mis combates y una vez mas no dudo que Dios me va a ayudar sabiendo por las cosas que hemos pasado debido a esta situación que se vive en el país”, aseguró Laguna.

Actualmente junto a otros ocho atletas más, Laguna entrena en el Polideportivo España por la tarde, luego que fueran sacados de la UNAN-Managua por estudiantes de la UNEN (Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua).

“Desde el 23 de abril entrenamos en el Polideportivo España luego que nos sacara la UNEN de la UNAN pues nos preguntaron de qué manera íbamos a apoyar su lucha y en mi caso le dije con dar lo mejor de mí como atleta y ellos no asimilaron la respuesta”, lamentó Sayra.

Sayra confesó que “en el Polideportivo corren, hacen uso de colchonetas gracias a la Federación Nicaragüense de Sambo y por aparte yo pago un gimnasio”.

La próxima semana, la delegación de judo asistirá a un campo de entrenamiento en donde habrá un tope internacional.

“Será en Cancún, ahí habrá un tope y ya están confirmados atletas de Venezuela, Cuba, el anfitrión México, El Salvador, Guatemala y creo estará República Dominicana”, dijo Sayra.

La delegación de judo es entrenada por Marlon García y José Lanuza.