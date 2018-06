Osman Gutiérrez, el tirador leonés que ha coqueteado con las 100 millas por hora en sus disparos, y Leonardo Ortiz, el receptor que fue uno de los jugadores que más evolución mostró en la pasada Liga Profesional de Nicaragua, fueron dados de baja de sus respectivas organizaciones de Grandes Ligas, para sorpresa de muchos, pues se tenían grandes esperanzas cifradas en ambos.

Osman fue adquirido por los Marlins de Miami en agosto del año pasado, en cambio con los Azulejos de Toronto por un jugador de Grandes Ligas, Tom Kohler, lo que decía mucho del interés de los peces en el nica.

Sin embargo, el derecho leonés de 23 años de edad se lesionó sin poder jugar en lo que va de esta temporada y apenas se recuperó, le extendieron su carta de libertad.

“Esto es parte del beisbol. La vida sigue y me toca seguir luchando. No me rendiré. Ya estoy sano de mi brazo, todavía soy joven y espero encontrar una oportunidad en otro lado”, apuntó Gutiérrez, quien debutó en las Ligas Menores en 2012 y lo más alto que lanzó fue en Clase A con Toronto en 2017.

“Solo me voy a dar unos días de descanso para asimilar esto, pero luego a jugar, porque no hay que perder condiciones. Mi agente se está moviendo para ver que consigue”, explicó el nica, refiriéndose a la posibilidad de jugar en alguna liga independiente que le sirva de vitrina para atraer a otro equipo de las Mayores.

Osman se distingue por su alta velocidad. En 2017 con Lansing en Clase A registró lanzamientos de hasta 100 millas por hora. Su mayor dificultad ha sido dominar la zona de strike.

La mejor temporada de su carrera fue en 2016, en la Liga de Novatos de los Apalaches, en la cual fue tercero en ponches con 66 y tuvo balance de 4-3 con 3.88 en efectividad en 65 innings.

En su primer año en los Estados Unidos, 2015, se encontró con Roniel Raudes en el juego por el título de la Liga de la Costa del Golfo. Raudes, de Boston, venció 1-0 a Gutiérrez, de Toronto. Además, la única carrera la impulsó el colombiano de padre nica, Jerry Downs.

Ortiz a los Dantos

El receptor capitalino Leonardo Ortiz levantó muchas cejas con su gran trabajo con los Tigres de Chinandega en la pasada Liga Profesional y también en la Serie Latinoamericana, asumiendo el reto de una posición tan difícil a sus 20 años de edad. No solo fue una garantía detrás del plato, también se lució con el madero.

Esa gran actuación se unió junto a la noticia que saltaba a los Estados Unidos después de tres años en la Liga de Verano de República Dominicana, sin embargo se ha conocido que fue dado de baja y está practicando con los Dantos por si se reanuda el Pomares.

Ortiz debutó en 2015 con un tímido promedio de .218. Subió a .242 en 2016 y mejoró significativamente a .295 en 2017, sin embargo los Rojos dejaron libre al nica mientras trataba de hacer el equipo de novatos de la Liga de Arizona.