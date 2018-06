El extraordinario avistamiento del flamenco fugitivo que ha estado prófugo por más de una década

¿Estoy viendo bien? ¿Es esto posible?

Un estudiante estadounidense hacía una pasantía en el Servicio de Parques y Vida Silvestre del estado de Texas cuando avistó esta semana algo que lo dejó perplejo.

Ben Shepard viajaba en un bote estudiando las aves en las islas de la Bahía de Lavaca, a 200 km de Houston, cuando vio la estampa inconfundible de un flamenco solitario.

El ave tenía una banda en su pata que permitió identificarlo como 492, un flamenco que escapó en 2005 de un zoológico en Kansas y permanece prófugo desde entonces.

A lo largo de más de una década, 492 ha sido avistado en los estados de Arkansas, Louisiana, Wisconsin y ahora Texas.

¿Cuál es el secreto de su sobrevivencia?

La historia de 492 es toda una saga.

El ave nació en Tanzania y fue uno de los 40 flamencos importados por un zoológico de la localidad de Wichita, Kansas, para una exhibición.

Scott Newland, el cuidador de flamencos en el zoológico, explicó a la prensa estadounidense que si las aves hubieran llegado recién nacidas les hubieran recortado las alas.

Escaped zoo flamingo, on the lam since 2005, spotted near Lavaca Bay by our Coastal crew.

The African Flamingo made its break from a Kansas zoo after keepers failed to clip its wings, and has been spotted in several states since. pic.twitter.com/zsoYBf48Aa

— TX Parks & Wildlife (@TPWDnews) 25 de junio de 2018