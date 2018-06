La Patria cargando a sus niños, obra del pintor leonés impacta en las redes

Desde hace dos décadas Mvictor Jhernandez empezó a hacer sus primeros “pinitos” en papel. La paleta de colores lo atrapó y los dibujos infantiles de la época fueron tomando forma de la mano de este joven leonés.

“Tengo alrededor de 22 años pintando, pinto desde bien chavalo, prácticamente es un don natural y yo me he puesto a trabajar bastante por mi cuenta, en realidad mi formación es autodidacta, no soy egresado de ninguna escuela, me he autoformado yo solo”, refiere este joven artista que este semana se viralizó en las redes sociales con la obra La Patria cargando a sus niños, un trabajó en óleo sobre lienzo en homenaje a los niños quemados junto a su familia en el barrio Carlos Marx, en Managua.

Puede leer: Damania Corea pinta obras con historias de asesinados en colores grises

Con esta obra La Patria cargando a sus niños, realizada en cuatro días, su autor trata de hacer una descripción.“Es mi interpretación personal sobre la masacre precisamente de los niños. ¿A quién no ha impactado eso?, ha dejado triste a todo mundo, niños que no tienen nada que ver con cuestiones políticas”, explica. A la vez añade que la mujer representa a la patria.“Es Nicaragua que está chineando a los niños”.

Lea además: Ernesto Cardenal internado en el Hospital Vivian Pellas

Al consultarle qué le motivó retratar esta obra, comenta que “hay todo un conjunto de colegas que estamos trabajando en temas relacionados con esta situación tan lamentable que estamos pasando, no solo yo estoy pintando este tipo de obras, estamos trabajando varios artistas nacionales, bajo el hashtag #ArtedelpuebloNic, una forma de identificarse con la causa”, comenta.

Que cese violencia

Además de esta obra, el joven ha realizado otras obras, que han surgido de la situación que a diario vive Nicaragua, como: Diálogo, El triunfo de los agüizotes y Desaparecidos.

Para finalizar hace un llamado al cese de la violencia. “El pueblo está bastante cansado, pide y pide el cese a la represión de todas las formas, está marchando, gritando, reclamando y eso es lo que queremos que estas muertes se detengan”, manifiesta este leonés quien ha recibido amenazas por su por su trabajo dado a conocer a través de Facebook.