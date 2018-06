El largo camino a Moscú: España con la llave más accesible para llegar a la Final

Brasil escarmentó con la eliminación de Alemania y subió su voltaje en la última fecha, para llegar con mejores sensaciones en los octavos —arrancan este sábado—, donde España tiene un cruce accesible en teoría y Francia se cruza ante la Argentina de Messi en un partido que reivindica a uno de los dos. Bélgica, Croacia y Uruguay buscarán mantener su arrollador paso y seguir creciendo como las revelaciones.

Lea:Túnez brinda una lección de realismo a Panamá

España tiene en teoría el camino más despejado a la final. En su sector, el rival de más de cuidado es la llamativa Croacia de Modric y la insegura Inglaterra. Mientras Brasil, Francia, Portugal, Argentina y Bélgica se eliminan entre ellos para estar en Moscú el 15 de julio.

Francia vs. Argentina

La serie más llamativa abre los octavos de final este sábado, a las 8:00 a.m. En Kazán, Messi chocará contra Griezmann y compañía. Los franceses son favoritos ligeramente porque clasificaron sin apuros, aunque dejando dudas en su juego a pesar del gran potencial que poseen —Griezmann, Mbappé, Dembelé—, caso contrario de la Albiceleste que no ha mostrado nada y solo cuenta con Messi.

Te interesa:Bélgica vence a Inglaterra y se queda con el liderato del grupo

Uruguay vs. Portugal

Los charrúas (sábado 12:00 p.m.) llegaron a Rusia con perfil bajo, pero después pasaron por encima con categoría de sus adversarios más fuertes, deben ser tomados en cuenta con seriedad al poseer atacantes letales —Cavani y Suárez—, aunque algo apagados, y una buena defensa con Godín y Giménez. Portugal vive de Cristiano, aunque la Eurocopa la ganó sin él. No obstante, este duelo calibrará su potencial ante una de las tres selecciones que ganaron sus tres partidos en la fase de grupo.

España vs. Rusia

Probablemente la serie más dispareja. La Roja debe imponerse (domingo 8:00 a.m.) con autoridad, siempre y cuando corrija sus errores defensivos tras recibir cinco goles en tres juegos, un promedio negativo para sus aspiraciones. Individualmente el equipo de Fernando Hierro posee elementos necesarios para contrarrestar el orden y entusiasmo ruso. Es difícil imaginar una gran sorpresa.

Además:Japón pierde 1-0 con Polonia pero festeja jugar los octavos del Mundial

Croacia vs. Dinamarca

Croacia impresiona con su juego y poderío ofensivo de sus volantes, capaces de marcar fuera o dentro del área. Lidera por Modric, pasó sobrada en su grupo ganando los tres choques y demostrando mucho equilibrio con siete goles marcados y un tanto permitido. Si mantiene la misma ecuación superará a la difícil Dinamarca, que apuesta a capitalizar los errores este domingo, a las 12:00 p.m.

Brasil vs. México

Brasil recuperó su juego en la fase de grupos y guiada por Neymar y Coutinho apunta a la final, un camino complicado comenzando este lunes (8:00 a.m.) con un México capaz de todo: lograr lo inesperado como ganarle a Alemania o quedar al borde de la eliminación por la goleada recibida ante Suecia. Los aztecas acumulan seis mundiales consecutivos en los que han caído en los octavos de final. Esta generación, campeona del mundo sub-17 y oro olímpico, ha demostrado que puede lograr lo inesperado.

Bélgica vs. Japón

La mejor selección de la fase de grupos, Bélgica, se topará contra la que más respeta el juego limpio este lunes a las 12:00 p.m. Los asiáticos clasificaron por tener menos tarjetas amarillas que Senegal y parten con mucha desventaja ante el poderío futbolístico belga, que finalizó con más goles (9) de todos los conjuntos.

Suecia vs. Suiza

A simple vista los suecos no impresionan, pero ya enseñaron de lo que son capaz teniendo al borde de la eliminación a Alemania y goleando a México. Suiza cuenta con un plantel de menos músculos, pero con un ataque atrevido y letal a la contra. La verdad se conocerá a las 8:00 a.m., este martes.

Colombia vs. Inglaterra

El último cruce de los octavos tendrá mucho morbo el martes, a las 12:00 p.m. Los cafeteros pasaron líderes con complicaciones, pero ahora necesitarán de James y Falcao, jugadores referencia, y la explosión de Quintero. Harry Kane, el goleador del Rusia, lo es todo para los ingleses que generan dudas a pesar de su gran potencial.