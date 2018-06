Juez viola derecho a la defensa en caso de asesinato a periodista

El juez Ernesto Rodríguez titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua sorprendió ayer a las defensas de Brando Lovo y Glen Slate, acusados de supuestamente asesinar al periodista Ángel Gahona, al no permitir que peritos independientes participaran en la prueba de balística del arma hechiza, utilizada presuntamente en el crimen, para determinar de forma objetiva su alcance y afectividad.

La denuncia la hicieron los abogados defensores Nelson Cortez y Amy García quienes ayer se presentaron al juzgado para participar con sus expertos en balística en dicha pericia, pero el juez “aclarando” que no estaban en audiencia les leyó un auto “aclaratorio” donde revocaba su propia resolución donde autorizaba ser asistidos por expertos en balísticas independientes y dice que no va el perito de la defensa.

“El derecho a la defensa es constitucional no es un favor del juez y es lamentable que el sistema de justicia siga siendo utilizado para perseguir y encarcelar a las personas que se oponen, sin el respeto mínimo del debido proceso y las leyes”, dijo García.

Según los abogados, el temor que tienen la Fiscalía de los peritos imparciales, es que se confirme la verdad que todo mundo sabe, “que Brandon y Glen no mataron a Gahona”.

No avalarán ilegalidades

El abogado Nelson Cortez explicó que el juez Rodríguez quiso obligarlos a darse por notificados a “quema ropa” en un acto ilegal porque no era audiencia y las resoluciones que no se notifican en audiencia se mandan por escrito hasta las oficinas.

“Están torciendo el derecho a su conveniencia, crean inseguridad jurídica y crean un vacío jurídico, porque mi término empieza a correr hasta que soy notificado por la vía legal correspondiente. No estando en audiencia el juez mandó a levantar acta diciendo que nosotros nos oponemos a notificarnos. Lo que nosotros nos estamos negando es a convalidar actos ilegales que el juez está cometiendo”, dijo Cortez.

Hasta el momento se desconoce donde el juez, la Fiscalía y la Policía realizaron la pericia de balística, aunque familiares de acusados, familia de víctima y abogados desconocen esos resultados por ser ilegales.

Abogado de víctima

Boanerge Fornos, representante legal de la víctima aclaró que no participaran en la pericia de balística realizada por la Policía y Fiscalía porque no participarán las defensas y eso no da transparencia al proceso y no van a dar legalidad a actos ilegales.

“Solicité una ampliación del peritaje balístico porque el que está no da certeza de la participación de estos jóvenes, al contrario genera muchas dudas y lo que queremos es averiguar la verdad y se procese a quienes tienen que ser procesados”, dijo Fornos.