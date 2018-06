Los nicaragüenses salen a marchar este sábado por los niños asesinados por la represión estatal contra las manifestaciones pacíficas iniciadas el pasado 18 de abril en toda Nicaragua. Según datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), entre el 19 de abril y el 25 de junio, 285 nicaragüenses fueron asesinados por grupos paramilitares, antimotines y policías, algunos de estos vestidos de civil. De ese saldo mortal, al menos 21 son niños y adolescentes.

Esta marcha es apoyada por cámaras empresariales, miembros del diálogo nacional y otras organizaciones sociales del país.

Aquí te contamos minuto a minuto el desarrollo de la Marcha de Las Flores.

11:13 a.m. “Que se vayan, que se vayan”, “El pueblo unido, jamás será vencido”: son parte de las consignas que se gritan en la Marcha de Las Flores.

“Que se vayan, que se vayan”, “El pueblo unido, jamás será vencido”: son parte de las consignas que se gritan en la Marcha de Las Flores. En el recorrido hay madres de familia que lloran. “Nos sentimos impotentes, pero fuertes en la lucha”, dijo una mujer. @laprensa #SOSNicaragua pic.twitter.com/nAZBddJkso — Josué Garay (@_JosueGaray) 30 de junio de 2018

11:00 a.m. Miles de nicaragüenses a una sola voz al llegar al paso desnivel de la Centroamérica. “El pueblo unido jamás será vencido”.

“El pueblo unido jamás será vencido” gritan manifestantes cuando pasan por el paso a desnivel de la Centroamérica @laprensa pic.twitter.com/EEwcOYQ1mP — Roy Moncada (@moncadaroy) 30 de junio de 2018

Entonan canciones. Los manifestantes durante la caminata hacia la rotonda Jean Paul Genie entonan canciones. Entre ellas Nicaragua Mía.

10:56 a.m. Marcha de las Flores llega hacia el sector del paso a desnivel de la Centroamérica.

Avanza marcha de Las Flores. Ya cerca del paso a desnivel de la Centroamérica @laprensa pic.twitter.com/UOTMI2Shim — Roy Moncada (@moncadaroy) 30 de junio de 2018

Viena. Un grupo de ciudadanos en Viena, Austria realizaron un pequeño altar en una iglesia en honor a las víctimas en Nicaragua.

#VigiliaXNicaragua: Un grupo de ciudadanos en Viena, Austria, levantan un pequeño altar en honor a las víctimas de la represión en #Nicaragua pic.twitter.com/BwWmGLDIaB — La Prensa Nicaragua (@laprensa) 30 de junio de 2018

Flores blancas. Personas de todas las edades portan flores blancas en honor a los veinte niños y adolescentes asesinados por el régimen de Daniel Ortega.

“El pueblo unido, jamás será vencido”, gritan las personas de todas las edades que participan de la Marcha de Las Flores. Con flores y banderas azul y blanco ya inicia el recorrido hacia la rotonda Jean Paul Genie. @laprensa #SOSNicaragua pic.twitter.com/R4yvjJixcz — Josué Garay (@_JosueGaray) 30 de junio de 2018

10:30 a.m. Mujeres, hombres, niños y familias enteras marchan para repudiar al régimen Ortega-Murillo.

Vigilia mundial. Ciudadanos de varios países se han sumado a la “Vigilia mundial en honor a las víctimas de Nicaragua”. en Taipei, China, En Múnich, Alemania y Oslo, Noruega se concentraron desde tempranas horas para apoyar esta iniciativa. Lea más aquí.

Yahoska Siles quiere un país libre para su hijo. “Soy una madre nicaragüense y me pongo en el lugar de las demás madres, no quisiera pasar por lo mismo que ellas, quiero un país libre, donde mi hijo pueda expresarse y pueda vivir tranquilo”.

Yahoska Siles explica la razón para estar esta mañana en la marcha de Las Flores, que en pocos minutos sale del Paseo de las Victorias hacia la rotonda Jean Paul Genie @laprensa pic.twitter.com/BcUTPurXV5 — Roy Moncada (@moncadaroy) 30 de junio de 2018

10:10 a.m. Los manifestantes exigen la justicia para los más de 300 víctimas por la represión del Gobierno. En los cárteles se lee: “Daniel Ortega tus turbas no me asustan”, “Ortega y Murillo, asesinos”.

10:05 a.m. Decenas de personas se encuentran con sus banderas azul y blanco y vuvuzelas en la Plaza de las Victorias para marchar hacia la rotonda Jean Paul Genie, Carretera a Masaya.

Ciudadanos nicaraguenses se manifiestan en el centro de Managua, para marchar en memoria de las casi 300 victimas de la represion gubernamental en Nicaragua. @laprensa pic.twitter.com/XEQkfF46qH — Emiliano Chamorro Mendieta (@EmilianoCHM69) 30 de junio de 2018

10:00 a.m. Nicaragüenses comienzan a concentrarse en la Plaza de las Victorias para participar en la Marcha de las Flores en honor a los niños y adolescentes víctimas de la represión gubernamental.