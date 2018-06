Elea Valle se suma a marcha de las flores en solidaridad con madres de asesinados

Han pasado más de siete meses que trascendió la matanza de seis personas, entre ellos dos menores en una comunidad de la Cruz de Río Grande, Caribe Sur, en un operativo que el Ejército de Nicaragua reconoció la ejecución del mismo.

Hasta ahora la madre de los dos menores Francisco y Yojeisel Pérez Valle, de 12 y 16 años, respectivamente, la campesina Elea Valle, quien de forma reiterada denunció contra el crimen de sus dos hijos, no recibió una respuesta oficial de cuándo realizarán la exhumación.

Ante la tragedia que viven muchas madres nicaragüenses en la actualidad porque han perdido a sus hijos, muchos de ellos menores, a causa de la represión, Valle dice que esa situación desde hace mucho tiempo la han vivido en el campo.

Y es por eso que ella se solidariza con las madres de las víctimas de abril a la fecha.

Valle participará este sábado en la marcha de las flores que en Managua se realizara en homenaje a las víctimas de la represión, porque sus hijos “también fueron asesinados por ellos”.

“El caso mire difícil porque mire cuando viajes eché, cuántas veces anduve en Plaza El Sol y solo que me iban a dar la respuesta, que cualquier cosa que viniera de nuevo y nunca me dieron la respuesta”, expresó Valle.

“Y mire hasta dónde hemos llegado ahora asesinando a los jóvenes”, dijo Valle, quien lamentó que entre las víctimas también hay niños.

“Mire qué barbaridad, yo me uno a esas madres, porque yo como madre que recibí el daño el 12 de noviembre a mi me duele (…) porque esto no pasa, jamás hasta el día que yo muero me va a pasar”, aseguró Valle.

Y refiere que las últimas noticias que ha conocido sobre la represión que están ocurriendo en Nicaragua “me traspasan el corazón, donde yo miro a sus madres con sus lágrimas con sus niños muertos, inocentes igual que mis niños, yo tengo que clamar unida a ellas que haya justicia ”.

Desde un inicio que ocurrió la masacre en noviembre del año pasado, Valle denunció que sus hijos fueron torturados, igual que muchas familias han denunciado actualmente de jóvenes torturados.