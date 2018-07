Videoclip oficial de la canción Monimbó: siempre con vos, de Carlos Mejía Godoy se ha vuelto viral en redes sociales

“Nosotros nunca nos imaginamos que íbamos a volver a hacer canciones de barricadas, canciones de lucha”, dice el cantautor Carlos Mejía Godoy al hablar sobre su reciente trabajo Monimbó: siempre con vos y del lanzamiento del video oficial que lleva cerca de 150 mil reproducciones.

El artista y su equipo de producción llevan a la fecha un álbum de 12 canciones urgentes de abril, realizado en los dos últimos dos meses, entre ellas Jóvenes de abril, Madres de abril, Soy Alvarito Conrado, Doña Coquito, En un abril y cerrar de ojos, El monaguillo de catedral, Plegaria por Nicaragua, entre otras.

Esta época, reconoce le ha servido para rejuvenecer musicalmente y todo “gracias a estos muchachos que nos dieron la sabia nueva del heroísmo, es decir para Luis Enrique y para mí fue un despertar”, resalta el músico también autor de la celebrada canción Vivirás Monimbó.

Sobre su nueva canción Monimbó: siempre con vos, dice que en esta producción y arreglos ha tomado parte su hermano Luis Enrique Mejía Godoy, Luis Pastor, Los de Palacagüina, así como otros músicos y de video.

Sobre la creación de Monimbó: siempre con vos recuerda que la primera palabra que escribió sobre el lomo del folder fue Danza negra, y cuando comenzó a surgir la inspiración sus palabras fueron: “Monimbó, siempre estaré con vos”, luego vino una lluvia de ideas, surge el estribillo, mientras la música rondaba en su cabeza. Y amaneció diciendo Monimbó: siempre con vos, el titulo de la canción.

Al día siguiente llamó a su arreglista Hugo Castilla y le dice: “Le puse letra a La danza negra, soy un atrevido”. “Traela que tengo ganas de escucharla”, le contestó. Se sentaron al teclado y empezaron a darle forma. Castilla también ha estado trabajando los arreglos de la canción Los jóvenes de abril.

Mejía Godoy luego se fue donde se hermano y continuaron con la canción y surgió la idea de meterle instrumentos étnicos. Y busco el arpa judía, instrumento parecido a uno que se tocaba en Nicaragua que se llama sambumbia.

En el video también se mira el Consejo de Ancianos marchando a ritmo de tambor, así se aprecia la participación de la gente. “Fue una cosa absolutamente espontánea y rebasó mis expectativas”, dice Mejía Godoy, al referirse a los bailarines, el marimbero, la gente asomándose.

“Sabes cuántas visitas lleva, 175 mil, es una cosa como loca. Uniendo tres, el Facebook mío, de 100% Noticias y otro. No es la gran novedad, lo viral, pero ha tenido un impacto impresionante en la gente”, destaca el músico es el trabajo de todo el equipo.

Canción para los obispos

Reveló que prepara una canción de alta calidad musical en homenaje a los obispos que han estado al frente del diálogo y acompañando a los nicaragüenses en las protestas, dolor y luto.

Por el momento trabaja la titulada Plegaria por Nicaragua, ahí menciona a los obispos, y en uno de sus versos dice: “Señor, vos que nos diste una Iglesia audaz y solidaria/ Señor, separá bien el trigo y la cizaña”.

Pero el cantautor piensa escribir una que enaltezca la labor de los sacerdotes de las comunidades en riesgos y obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.

Lanzan audio de El monaguillo de Catedral

El cantautor Carlos Mejía Godoy también anunció que este lunes dará a conocer el audio de la canción El monaguillo de Catedral, que escribió a la memoria de Sándor Manuel Dolmus, de 15 años, asesinado a mediados de junio por un francotirador en León.

Su inesperada muerte ha impactado a los nicaragüenses. Posteriormente dará a conocer un videoclip que trabajará su equipo de audiovisuales.

El monaguillo de Catedral

(Letra y música: Carlos Mejía Godoy)

Sándor Manuelito Dormus,

recién cumplió los 15 años,

cuentan que desde pequeño

quiso entrar al seminario,

quería ser sacerdote

para servir a Jesús,

pero un sicario asesino tronchó

ese camino de luz.

(Coro)

Talán, talán talán, talán,

lloran las campanas

de la Catedral,

y al despertar vio monseñor

un monaguillo volando

hacia el sol.

Me llegó un lindo correo,

eso que llaman e-mail,

un mensaje que del cielo

me manda el padre Palé

(Pallais).

Hoy recibimos a Sándor

en el Reino del Señor,

me va a ayudar a celebrar

la misa,

un angelito de León.

Cuenta su madre que Sándor

dijo un día en son de broma:

“Si no regreso temprano

es que me fui con mi novia”.

“Tenía razón mi chavalo”,

dice Ivania, su mamita,

porque la única novia que tuvo

fue su amor: Nicaragüita.

(Coro)

Talán, talán, talán, talán,

lloran las campanas

de la Catedral,

y al despertar vio monseñor

un monaguillo volando

hacia el sol.